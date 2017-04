Nacho: Acerté quedándome en el Real Madrid

El internacional español Nacho Fernández consideró que acertó quedándose en el Real Madrid, a pesar de las ofertas que tuvo para irse el verano pasado, y habló largo y tendido sobre la diabetes que padece.

"El verano pasado el entrenador (Zinedine Zidane), el club y yo acordamos por apostar en que me quedase un año más en el Real Madrid. Creo que fue la decisión perfecta. Visto como ha ido esta temporada (ha jugado 32 encuentros), puedo decir que no me equivoqué", dijo el defensor, en una entrevista publicada este martes en "L'Equipe".

Nacho, de 27 años, aseveró que le encantaría acabar su carrera en el Real Madrid, club en el que se formó, y juzgó que se siente "importante" para el grupo gracias a la confianza que deposita en él Zidane.

En "L'Equipe", que recordó que el defensa ha sido el jugador que ha alcanzado la mayor velocidad punta en el Real Madrid esta temporada (34,6 km/h, por delante de Gareth Bale y Cristiano Ronaldo), Nacho contó cómo lleva vida de deportista de elite aquejado de diabetes, enfermedad que le diagnosticaron a los 12 años.

"El problema de los diabéticos es que no segregamos suficiente insulina (...) por eso nos tenemos que inyectar. Yo lo hago a la hora de la comida. Cuando haces deporte hay que estar muy pendiente para que el nivel de azúcar no baje de golpe, pero estoy controlado por los médicos", explicó.

El internacional español sostuvo que "la alimentación y el descanso" han sido indispensables para él e incidió en que "con el deporte" se lleva "mucho mejor" la diabetes.

Reveló que sus compañeros no se extrañan por verle inyectarse insulina y evocó que cuando le diagnosticaron la diabetes le dijeron que tenía que dejar la carrera de futbolista.

"Fue un viernes (...) y tuve que vivir todo el fin de semana con una de las peores noticias que me podían haber dado, pero el lunes fue a ver al médico de familia y me dijo lo contrario: hacer deporte era una de las mejores cosas que podía hacer", rememoró.