Iniesta: "Todo pasa por hacer un partido perfecto en todos los sentidos"

El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, ha asegurado que para dar la vuelta al 3-0 en contra ante el Juventus "todo pasa por hacer un partido perfecto en todos los sentidos".

Casi un mes después de remontar un 4-0 en contra en los octavos de final ante el París Saint Germain, el equipo azulgrana busca otra machada ante el Juventus en los cuartos de final, algo que el jugador manchego ve posible, ya que su equipo tiene "potencial para poder dar la vuelta a esta eliminatoria o estar cerca de hacerlo".

"El resultado es malísimo porque no hicimos las cosas bien como ya se vio y es un resultado difícil, pero a partir de ahí creo que tenemos potencial para poder dar la vuelta a esta eliminatoria o estar cerca de hacerlo. Tenemos que crear esas dudas en que ellos puedan ver peligrar la eliminatoria. Todo pasa por hacer un partido perfecto en todos los sentidos", ha explicado.

A lo largo de la comparecencia previa al encuentro, Iniesta ha repetido continuamente el concepto de hacer un "partido perfecto", especialmente en defensa: "Lo que tenemos que procurar es minimizar o anular las opciones que puedan tener ellos. La Juve es uno de los mejores equipos del mundo. Es un rival muy complicado que tenemos que llevarlo al límite para que puedan ocurrir cosas y que sean positivas".

En este sentido, ha reconocido Iniesta que el encuentro de mañana "tiene muchas similitudes" con la vuelta de octavos ante el PSG, cuando el Barcelona consiguió el pase a cuartos con un 6-1.

"En cierto modo tiene muchas similitudes en cuanto a la necesidad de hacer goles, conceder muy pocas opciones al equipo rival. Esa tiene que ser la mentalidad desde el minuto uno e intentar hacer goles cuanto antes mejor, pero saber tener paciencia, saber sufrir y ser muy efectivos en las ocasiones que podamos tener", ha puntualizado.

En cualquier caso, ha considerado que el Barça puede tener opciones de conseguir la remontada, a pesar de la irregularidad que ha arrastrado en los últimos meses.

"No hemos conseguido esa regularidad en el tiempo y nos ha llevado a la situación que tenemos, no podemos engañarnos, pero eso nos hace un poco más peligrosos en el día de mañana, ya que en momentos determinados puedes hacer las cosas muy bien. Mañana no cabe nada más que hacerlo muy bien", ha reiterado.

Según Iniesta, el guión de partido con vistas a mañana debe basarse en "ir a arriba, ser ofensivo y crear cuantas más ocasiones mejor, y a partir de ahí veremos lo que puede plantear la Juve".

En la rueda de prensa, el capitán azulgrana también ha sido preguntado por su futuro, que ha pedido aparcar una vez termine el presente curso.

"A día de hoy me pillas en frío porque mañana nos jugamos muchísimas cosas tanto a nivel individual como colectivo, pero no cambia nada con lo que dije hace unas semanas. Al final de temporada se valorarán muchísimas cosas y a partir de ahí ya iremos viendo. Mi deseo e ilusión no cambia en lo que he dicho, pero ahora no es el momento de decirlo", ha subrayado.

No obstante, sobre su situación en el equipo, ha reconocido que no piensa "en jugar más o menos" minutos, sino que su objetivo es "es rendir como quiero hacerlo".