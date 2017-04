Peter Schmeichel: "El Leicester es un poco el Atlético inglés"

Desde hace varios años ha dejado de ser extraño ver la imponente figura de Peter Schmeichel en Leicester, una pequeña ciudad del centro de Inglaterra de algo menos de 350.000 habitantes, hogar del vigente campeón de la Premier League y del rival hoy del Atlético de Madrid en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Schmeichel (Gladsaxe, Dinamarca, 1963), uno de los mejores guardametas en la historia del fútbol, pasea a sus anchas por la ciudad que seis temporadas atrás se convirtió en la casa de su hijo, Kasper, portero como lo fue él.

Peter no vive en Leicester, pero es un asiduo desde hace años a la ciudad deportiva de los 'Foxes' y al King Power Stadium. El danés disfrutó en primera persona de las heroicidades del conjunto inglés, que el curso pasado se coronó campeón de liga y que ahora está a un partido de meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa.

En una charla con EFE y dos medios españoles, el histórico arquero danés, capitán del Manchester United que ganó el triplete en 1999 y campeón de la Eurocopa con su país siete años antes, analiza el partido entre Leicester y Atlético, destaca la importancia del King Power Stadium para conseguir la remontada y elogia el fútbol de Diego Simeone.

Pregunta. El equipo de su hijo llega con la obligación de remontar el 1-0 de la ida. ¿Cómo ve el partido de vuelta?

Respuesta: "Es un encuentro muy abierto. El Atlético tiene algo de ventaja, ya que llega con la victoria de la ida. La gente que viera el partido ante el Sevilla (de octavos) sabe de lo que es capaz el King Power Stadium. Cuando el equipo juega como el estadio celebra, aquí puede pasar de todo".

P. Varios futbolistas han hecho hincapié en la importancia del King Power; algunos dicen que es el jugador número 12.

R. "No quiero faltar al respeto al Leicester, pero hay que recordar que es un equipo que está aquí por primera vez en su historia. Ni los aficionados ni muchos de los jugadores habían experimentado esto antes.

Por contra, clubes como el Atlético han estado en dos finales en los últimos tres años, el Real Madrid ha ganado el título 11 veces: todos en esos equipos, desde los aficionados hasta los directivos, pasando por los hinchas, están acostumbrados a ganar.

Por eso frente al Atleti es importante el estadio, la grada, los aficionados. En el encuentro ante el Sevilla se vio como los seguidores llevaron al equipo en volandas. Cuando eso pasa, tiene una gran influencia en el futbolista".

P. Desde fuera, como aficionado, ¿cómo ve al Atlético de Madrid?

R. "Desde fuera se puede decir que el Atlético es el Leicester español. O no, mejor dicho, el Leicester es el Atlético inglés. La forma de jugar es similar, ambos equipos muy físicos, muy comprometidos y letales al contragolpe. Eso lo vimos la pasada semana en Crystal Palace: un gol directo de un saque de banda y otro en un contragolpe.

Sin embargo, el Atlético es algo más refinado, más técnico, como todos los equipos en España. Pero la velocidad del Leicester es diferente. No hay duda que el Atlético es un equipo más experimentado en este tipo de partidos, llevan muchos años en la Champions y lo han hecho muy bien".

P. ¿Cómo valora el trabajo de Diego Simeone en el banquillo 'colchonero'?

R. "Me enfrenté a Simeone en unos cuartos de final de la Champions League cuando él estaba en el Inter de Milán. Fue una historia importante en los medios de comunicación británicos e italianos, todo el mundo se hacía eco de ello porque era un duelo entre Simeone y (David) Beckham. Se habían visto las caras en el Mundial y habían expulsado a David.

Ahora hemos visto como, tras unos años, Simeone ha vuelto al fútbol y lo está haciendo muy bien".

P. Dos grandes porteros como son Jan Oblak y su hijo, Kasper, se verán las caras esta noche.

R. "La verdad es que no es relevante quién es mejor de los dos, si Oblak o Kasper. Lo de verdad importante es saber quién está en semifinales, eso es lo vital. Lo único que puedo decir sobre Oblak es que ha estado a un nivel fantástico y que es uno de los mejores de Europa".

P. En su época de profesional jugó un partido contra el Atlético, ¿qué recuerdos guarda del equipo madrileño?

R. "Me había olvidado de ese encuentro (risas). Cuando digo que me había olvidado, no era del encuentro en sí, pero sí del estadio. Estuve en Madrid la semana pasada y recordé como era el ambiente del Vicente Calderón. Sin embargo, el Leicester controló bien lo intimidante que es y calmó a los aficionados".

P. ¿Es este el final del camino para el Leicester? Dijeron que no ganaría la Premier League y lo hizo, que no pasaría la fase de grupos en Champions y lo hizo, que no ganaría al Sevilla en octavos y lo hizo. ¿Cuál es su techo?

R. "Recuerdo también cuando hace dos temporadas iban en última posición y todos aseguraban que se irían a segunda, pero ganaron ocho de los últimos diez partidos y finalizaron en mitad de la tabla.

Éste es un grupo muy bueno de jugadores, que no tiene estrellas o futbolistas que sobresalgan. Todos tienen el mismo nivel más o menos. Funcionan muy bien juntos, con un espíritu de equipo que no había visto en mi carrera.

Pero no sólo los jugadores, sino en todos los estratos del club, todos hacen todo lo posible por ganar y están muy integrados. No había visto nada igual en toda mi carrera. Y eso es muy difícil de matar. En el partido de vuelta puede pasar cualquier cosa y estoy seguro de que mucha gente se sorprendería si se clasifica el Leicester, pero yo no. No me sorprendería lo más mínimo".