[Fotos] El extravagante look de Rihanna en Coachella

El festival Coachella se celebró en Estados Unidos durante tres días, a este evento suelen asistir muchas celebridades en el que desfilan con el tradicional estilo hippie de los años 70.

Pero en esta ocasión la cantante Rihanna sorprendió con un vestuario totalmente fuera de este concepto. Pues decidió usar unos shorts rasgados y una camisa, y debajo de esto llevaba una malla brillante que la cubría de pies a cabeza. La imagen está acompañada con el texto “I can't go home yet, cuz enough people ain't seen my outfit” que traduce en español “No puedo ir a casa todavía, porque no suficientes personas hay visto mi vestuario”.

Al principio mostró su cabeza, pero luego decidió cubrirla y esto fue más raro aún.