Los ladrones de cuentas de Airbnb que desvalijan viviendas: ¿cómo te puedes proteger de ellos?

Christian no esperaba encontrar su casa vacía la regresar de vacaciones.

Alquilar la casa a un extraño conlleva ciertos riesgos y a veces la situación puede terminar en desastre.

Al igual que millones de personas en el mundo, Christian decidió anunciar su casa en Airbnb mientras estaba de vacaciones fuera de Londres, su ciudad de residencia, para poder conseguir algo de dinero extra arrendando su propiedad.

Pero las cosas no salieron como esperaba .

El londinense ya había utilizado el servicio de alquiler de viviendas entre particulares sin problemas en varias ocasiones pero, justo el día de su cumpleaños, su casa fue desvalijada .

"Estaba disfrutando de mis vacaciones, desayunando en el hotel y pasando un buen día, cuando recibí un mensaje horrible que decía que había alguien en la casa (y no era yo)", le contó a la BBC.

"Mi cuenta (en Airbnb) había sido hackeada ", agregó.

Cuando regresó a Londres, Christian encontró su sala -antes llena de muebles- completamente vacía.

Los ladrones habían manipulado la cuenta de un usuario de Airbnb y, haciéndose pasar por él, entraron en su casa para robarle .

Christian (derecha) le contó a Chris Foxx (izda), corresponsal de tecnología de la BBC, cómo los ladrones usaron Airbnb para desvalijar su apartamento.

Su caso no es aislado.

La BBC habló con dos personas más (una en Europa y otra en Estados Unidos) que fueron saqueadas de la misma manera y con otras dos a quienes les usurparon la cuenta.

Además, en la página de Facebook de la plataforma hay miles de comentarios de personas cuyas cuentas fueron hackeadas .

Pero, ¿cómo ocurre esto y qué podemos hacer para usar la web de forma más segura?

Identidad "verificada"

Christian pensó que había dejado su apartamento en manos de un usuario con identidad verificada es decir, con alguien que proporcionó un documento oficial de identidad, permiso de conducir o pasaporte cuando creó su cuenta y que tenía críticas y opiniones positivas de otros usuarios de la plataforma.

Pero la identidad de esa persona había sido usurpada.

Los piratas informáticos cambiaron el nombre, fotografía y datos de contacto del perfil , pero mantuvieron el símbolo de Airbnb que confirma que esa cuenta fue verificada y que la persona es, efectivamente, quien dice ser.

El perfil parecía "verificado", pero no lo era.

Google, Facebook, Twitter y muchas otras empresas en internet ofrecen sistemas de verificación en dos pasos, lo cual obliga a los usuarios a introducir un código adicional (que reciben en el teléfono), además de la contraseña, para acceder al servicio.

Pero Airbnb no contaba con ese sistema.

"A veces la gente usa la misma contraseña en plataformas diferentes . Así que cuando se filtra una base de datos de contraseñas, a veces los criminales las usan para tratar de acceder a otras páginas web. Es posible que tuvieran suerte al probar esas contraseñas en Airbnb", dice Chris Foxx, corresponsal del tecnología de la BBC.

"También puede ser que engañaran a la gente a través de emails para que compartieran la información".

"Es difícil saber cuántas personas se han visto afectadas porque la policía no tiene un registro por separado de robos de Airbnb, así que no hay estadísticas . Pero no fue para nada difícil encontrar tres casos de personas que sufieron robos en Airbnb", agrega Foxx.

Cuando la BBC compartió sus preocupaciones con la compañía, recibió la siguiente respuesta:

"Esos incidentes son, simplemente, inaceptables. Y aunque ese tipo de experiencias son muy inusuales, no estamos satisfechos. Hemos anunciado una serie de medidas de seguridad para combatir mejor las actividades fraudulentas", dijo la empresa en un comunicado.

Entre las nuevas medidas, se cuentan la verificación en dos pasos para quien se conecte desde nuevos dispositivos y las alertas vía mensajes de texto si alguien cambia la información del perfil, como tu nombre o dirección.

Pero para Christian estos cambios llegaron demasiado tarde.

Asegura que toda la experiencia le dejó una sensación muy negativa y que no cree que vaya a volver a utilizar Airbnb .

Airbnb introdujo verificación en dos pasos para incrementar la seguridad de sus usuarios.

Problemas con la reserva inmediata

A Amy, una usuaria de Airbnb en Los Ángeles, EE.UU., le sucedió algo parecido.

"Recibí emails de Airbnb preguntándome si quería ampliar mis anuncios y ganar más dinero poniendo mi casa en 'reserva inmediata'[la cual permite a los huéspedes realizar reservas al instante, sin esperar a que el anfitrión confirme]", le contó a la BBC en entrevista telefónica.

"En las dos ocasiones en que usé la función 'reserva inmediata' tuve problemas" , asegura. "Las personas que aparecían en las fotografías no eran quienes decían ser. De hecho, una de las imágenes era de Bruce Willis, pero ni siquiera me di cuenta".

Cada vez son más los usuarios que desconfían, por ése o por otros motivos.

Incluso existe una página web, Airbnbhell.com (el infierno de Airbnb) para que "huéspedes y anfitriones compartan sus historias sobre los riesgos y peligros de usar Airbnb.

En ese sitio pueden leerse historias de todo tipo, desde cancelaciones de última hora hasta casas convertidas en almacenes de drogas o problemas a la hora de contactar a los responsables de la empresa.

Pero la startup de San Francisco sigue creciendo .

Desde su nacimiento en 2008, más de 100 millones de personas se han alojado en distintos lugares del mundo en casas de anfitriones que se anuncian en la plataforma.

México es el segundo mercado más grande para Airbnb en América Latina, después de Brasil.

Ya está presente en más de 65.000 ciudades y 191 países y su expansión continúa.