Emotivos reencuentros entre estudiantes y profesores durante el regreso a clases en Mocoa

Natalia y Karen, de 15 y 14 años respectivamente, hoy se volvieron a encontrar luego de la avalancha, ellas no pudieron ocultar la emoción al saber que habían sido sobrevivientes de este desastre.

"Sentí un gozo por dentro porque hace tres días había soñado con ella, que estaba muerta y ahorita que la tocó y sentir que está viva me da mucha alegría. Me siento orgullosa", manifestó Karen estudiante del colegio Ciudad de Mocoa.

Emotivos reencuentros durante el regreso a clases en Mocoa / Caracol Radio

"En realidad no sabía nada de ella y con todo lo que ha pasado pensé que la había perdido, pero verla hoy sentí como que algo me había vuelto", celebró Natalia entre risas.

Pero en medio de los fuertes abrazos, llegaron los recuerdos por aquellos que ya no están. El dolor, la tristeza y las lágrimas fueron evidentes.

"Más me duele cuando llamen a lista y sepa que no estén. Yo perdí a cinco de mis compañeros, de mis confidentes, ellos sabían por todo lo que yo he pasado", narró Natalia.

Para este lunes 17 de abril, se tiene previsto que más de 11.000 estudiantes retomen sus clases en los colegios de Mocoa, capital del Putumayo.