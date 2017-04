Empresarios afectados por avalancha en Mocoa están inconformes con las ayudas del Gobierno

Los empresarios que se vieron afectados directa o indirectamente con la avalancha aseguraron que las ayudas, como los créditos que ofrece el Gobierno, no son viables, pues ya tienen otros créditos con entidades bancarias por lo que no pueden pagar todo al mismo tiempo.

Edgar Bastidas, comerciante de la plaza de mercado, que se vio afectado señaló que "hay gente que tienen crédito sobre los créditos y el Gobierno anuncia que las ayudas son sacando nuevos créditos, como vamos a hacer para responder con esas obligaciones".

Por su parte, los comerciantes que se están viendo afectados indirectamente porque según ellos, la economía del municipio se encuentra detenida, pidieron medidas urgentes, como lo afirmó Carolina Correa, propietaria de un motel en Mocoa y quien señaló que la falta de clientes tiene al borde de la quiebra a su negocio.

"Nuestro servicio consiste en prestar el servicio de hospedaje por horas y desde el día de la tragedia prácticamente el negocio registra cero pesos en ingresos. Tenemos cuatro familias, que no sabes cómo pagarles a final de mes, porque no tenemos como. Al no haber clientes pues no hay flujo de caja", explicó.

Entre martes 18 y miércoles 19 de abril se desarrollará una brigada financiera, en donde el Gobierno y distintas entidades financieras abrirán las líneas de crédito especial para cerca de 400 empresarios que se vieron damnificados por la avalancha.