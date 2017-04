Más “perlas de la justicia” en el caso del asesino del CC Santa Fe

Ya se sabía que la juez primera de ejecución de penas de Bogotá, Raquel Aya Montero, dejó en libertad a Julio Alberto Reyes, el asesino de Claudia Johana Rodríguez, según ella, por un “ejemplar” comportamiento en la cárcel, lo que hasta hoy se desconocía era que un mes antes del feminicidio en el Centro Comercial Santa Fe, otro juez, esta vez en Medellín, le dio el mismo beneficio.

La suerte jurídica al parecer acompañaba al asesino y condenaba a la víctima. El pasado 7 de marzo a Reyes lo capturaron por un hecho de violencia intrafamiliar, la comunidad intentó lincharlo, pero el juez 11 Penal Municipal de Control de Garantías de Medellín lo devolvió para la casa tras asegurar que en este caso la “prioridad no era la víctima sino la libertad del capturado”.

“Corresponde a la judicatura determinar si existe la inmediatez… lo que corresponde a la actualidad no la hay, como quiera que este ciudadano no fue capturado de una vez, sino después… ocurre una hora y media más tarde después que corroboraron la información, para este despacho no ocurre la actualidad”.

El juez en un argumento que apeló la Fiscalía, declaró ilegal esa captura porque según dejó constancia en la audiencia, la Policía se demoró una hora para detenerlo, por tanto no existía la flagrancia.

“El por qué si hay una persona privada de la libertad la prioridad es la víctima. Si en este caso la prioridad debe ser el ciudadano Julio Reyes Andrade, que tenían que trasladarlo a la Uri y no como lo hicieron, primero la víctima”.

Asegura el juez en su relato, que la denuncia de la víctima no era suficiente para mantenerlo detenido, porque insiste, la prioridad era la libertad del capturado, de Reyes, el mismo que más tarde en Bogotá, mató a Claudia bajo la mirada de la Policía.