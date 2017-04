Por qué más de mil presos palestinos están en huelga de hambre en las cárceles de Israel

AFP

Barghouti (en la imagen de la pancarta) forma parte de un grupo de unos 7.000 palestinos encarcelados en Israel.

Cientos de presos palestinos recluidos en prisiones de Israel comienzan este lunes una huelga de hambre indefinida y masiva para protestar por las condiciones de su encarcelamiento.

La acción está dirigida por Marwan Barghouti, líder palestino encarcelado por Israel de por vida tras ser condenado por cinco asesinatos en 2004.

Barghouti es una figura clave dentro de la política palestina por su papel en Fatah, el partido al que pertenece también el presidente palestino Mahmoud Abbas, y es considerado su posible sucesor .

En una carta que publica este lunes The New York Times , Barghouti explica las razones de este acto de protesta: "Tras haber pasado los últimos 15 años en una cárcel israelí, he sido testigo y víctima del sistema ilegal israelí de arrestos arbitrarios masivos y maltrato de presos palestinos".

"Después de agotar todas las opciones, decidí que no hay otra alternativa que resistir a estos abusos haciendo una huelga de hambre".

Según el servicio israelí de prisiones, 1.187 presos palestinos recluidos en seis cárceles participan en la huelga.

El inicio de la protesta coincide con la celebración anual, el 17 de abril, del Día de los Presos Palestinos.

EPA

Familiares de presos se manifestaron el domingo en ciudades como Nablús (Cisjordania) para pedir la liberación de presos palestinos.

El tema de los presos palestinos encarcelados en Israel es una fuente continua de tensiones entre ambas partes del conflicto.

Para los palestinos, los detenidos son presos políticos, muchos de los cuales han sido condenados por ataques contra Israel y delitos similares.

Otros están encerrados bajo la figura de la "detención administrativa", que permite que los sospechosos sean encarcelados sin cargos durante periodos de seis meses.

A fines del año pasado había unos 7.000 palestinos encarcelados , según las cifras que manejan los grupos de prisioneros.