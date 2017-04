Doctor recetó medicinas a Prince bajo otro nombre

Un médico que vio a Prince días antes de su muerte le había recetado el analgésico opioide oxicodona bajo el nombre de un amigo del artista para proteger la privacidad del músico, indican documentos judiciales desclasificados el lunes que no revelaron nada sobre el fentanilo que terminó por matarlo.

Declaraciones juradas y órdenes de cateo fueron desclasificadas en el Tribunal de Distrito del Condado de Carver mientras la investigación por la muerte de Prince continúa a casi un año de su muerte. Los documentos muestran que las autoridades registraron Paisley Park, los registros del celular de las personas cercanas a Prince y las cuentas de correo de Prince para tratar de determinar cómo obtuvo el fentanilo, una droga sintética 50 veces más poderosa que la heroína.

Los documentos no dieron la respuesta pero sí dejan entrever la lucha de Prince con una adicción a opioides por prescripción en los días antes de su muerte. La oxicodona, el nombre genérico para el ingrediente activo del OxyContin, no fue mencionada como causante de la muerte de Prince. Pero integra una familia de analgésicos que forman parte de una epidemia nacional de adicción y sobredosis, de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Casi 2 millones de estadounidenses abusaron o eran adictos a los opioides recetados, incluyendo la oxicodona, en 2014.

Los pacientes que consumen opioides por prescripción terminan por desarrollar una tolerancia a sus efectos y necesitan tomar dosis más fuertes para que les hagan efecto. En algunos pacientes este ciclo lleva a la dependencia y a la adicción.

Prince tenía 57 años cuando fue hallado solo e inconsciente en un elevador de su casa en Paisley Park el 21 de abril del año pasado.

Apenas seis días antes de morir, se sintió mal en un avión e hizo una parada de emergencia en Illinois mientras volvía a casa luego de dar un concierto en Atlanta. Personal de emergencia lo reanimó con dos dosis de una droga que revierte los efectos de una sobredosis de opioides.

Al catear su casa las autoridades encontraron numerosas píldoras en varios contenedores. Algunas estaban en botellas recetadas para Kirk Johnson, un viejo amigo y asociado de Prince. Algunas píldoras en otras botellas decían "Watson 853", una etiqueta usada para una droga que es una mezcla de paracetamol e hidrocodona.

En agosto pasado un oficial al tanto de la investigación dijo a The Associated Press que al menos una de esas píldoras dio positivo a fentanilo, lo que significa que la píldora era falsificada y fue obtenida ilegalmente. El oficial habló con la condición de permanecer en el anonimato porque la investigación está en curso.

Además de las decenas de píldoras encontradas, las autoridades también hallaron un panfleto de un centro de rehabilitación en California, de acuerdo con los documentos divulgados el lunes. El día antes de que Prince muriera, personal de Paisley Park se puso en contacto con un especialista en adicciones de California, pues buscaban ayuda para el músico.

Una de las declaraciones señala que el doctor Michael Todd Schulenberg, un médico familiar que atendió a Prince el 7 de abril de 2016 y nuevamente el 20 de abril, reconoció ante las autoridades que le recetó oxicodona a Prince el mismo día de la emergencia en el avión "pero que lo hizo bajo el nombre de Kirk Johnson para proteger la privacidad de Prince".

Las autoridades revisaron el celular de Johnson para saber con quién se había comunicado los meses previos a la muerte del artista.

Se enviaron mensajes a los abogados de Schulenberg y Johnson el lunes sin obtener respuesta. Schulenberg tiene su licencia en regla y actualmente da consultas en Minnesota. Su abogada, Amy Conners, dijo a AP la semana pasada que no hay restricciones a su licencia.

Los investigadores no han interrogado a Johnson o Schulenberg desde las horas siguientes a la muerte de Prince, dijo a AP un oficial al tanto de la investigación a condición de anonimato por seguir la investigación en curso.

Aunque las autoridades tienen la capacidad de pedirle a un jurado indagatorio que investigue y emita citatorios para obtener testimonios, no se ha tomado ese paso, dijo el oficial.

Prince no tenía un celular y las autoridades revisaron múltiples cuentas de correo electrónico que le pertenecían para tratar de determinar con quién se comunicaba y de dónde consiguió las drogas que lo mataron, de acuerdo con las órdenes de registro. Las órdenes no revelan el resultado encontrado en los correos.

Los documentos indican que algunas de las drogas en la habitación de Prince estaban en un maletín con el nombre de "Peter Bravestrong". La policía cree que Bravestrong era un alias que Prince usaba cuando viajaba. El maletín también tenía las letras de la canción "U Got the Look" escrita a mano aparentemente con la letra de Prince.

El día antes de que Prince muriera, personal de Paisley Park se puso en contacto con el médico especialista en adicciones de California Howard Kornfeld. Kornfeld envió a su hijo Andrew a Minnesota esa noche y el hijo fue una de las personas que encontraron el cadáver de Prince.

Andrew Kornfeld llevaba buprenorfina, una medicina que se usa para tratar adicciones a los opioides. El abogado de los Kornfelds, William Mauzy, ha dicho que Andrew tenía la intención de darle el medicamento a un doctor que atendería a Prince el 21 de abril.

Los investigadores han dicho poco sobre el caso en el año que ha transcurrido desde la muerte del astro, fuera de mantener que el caso está activo. El oficial que habló bajo anonimato con AP dijo que el caso ha llevado a los investigadores a Illinois y California, mientras que las autoridades han interrogado a amigos, familiares y cualquier posible testigo, incluyendo al personal de vuelo y del hospital que estuvo presente cuando Prince sufrió la sobredosis en el avión.