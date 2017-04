Simeone niega contactos con la AFA para ser seleccionador

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha negado este lunes contactos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reemplazar en el banquillo de la selección a Edgardo Bauzá.

"No, no he hablado con nadie de la AFA", respondió Simeone al ser preguntado sobre su vinculación con la Albiceleste en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Leicester City.

Además, el Cholo calificó como una "desgracia" lo sucedido con el aficionado de Belgrano que fue arrojado desde una tribuna del estadio 'Mario Alberto Kempes'.

"Lo que ocurrió es una desgracia y ya una situación inmanejable. Creo que es un tema social más que de hinchas", señaló, decepcionado, Simeone.

"La gente que tiene que hacerse cargo y tomar decisiones en la responsabilidad que tiene, que lo haga para tener una Argentina mejor", pidió el entrenador.

Emanuel Balbo, el seguidor de Belgrano arrojado desde una tribuna del estadio Mario Alberto Kempes en el clásico del pasado sábado frente al Talleres de Córdoba, falleció esta mañana en un hospital.