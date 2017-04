Lahm: "No pienso en que puede ser mi último gran partido"

Philipp Lahm, capitán del Bayern Múnich que se retirará a final de la presente temporada, jugará en el estadio Santiago Bernabéu no la mente únicamente en "remontar" como único "objetivo" y sin pensar que puede ser su último gran partido de una larga y exitosa carrera.

"En este momento no tengo tiempo de pensar si mañana puede ser mi último gran partido en Europa, solo pienso en ganar y pasar a semifinales. Vamos a hacer todo lo posible para que no sea nuestro último gran partido", dijo junto a Xabi Alonso, quien también colgará las botas al fin de este curso.

El capitán del Bayern Múnich mostró la mentalidad ganadora con la que llegan al Santiago Bernabéu. "Remontar es nuestro objetivo. Lo de Múnich ya pasó y ahora solo pensamos en demostrar nuestra mejor cara, exhibir nuestra calidad para ganar y pasar la eliminatoria".

Y recordó antiguas experiencias que ha tenido en el Santiago Bernabéu. "Recuerdo momentos bonitos como la tanda de penaltis para llegar a la final pero también derrotas. Espero que mañana la balanza se decante a lo positivo".

Para buscar levantar la eliminatoria y el 1-2 en contra de la ida, Lahm no ocultó que será clave el estado de Robert Lewandowski, que forzará para jugar tras perderse la ida con problemas de hombro.

"No soy médico y no puedo asegurar que va a estar o no pero como compañero suyo sí que digo que sería muy importante que estuviese. Es él quien tiene que decidir si está en condiciones de jugar o no. A cualquiera le gusta jugar un partido tan grande como el del Bernabéu ante el Real Madrid. Con él todo cambia porque es muy buen delantero pero independientemente de quien juegue, vamos a salir con un equipo fantástico y de mucha calidad".