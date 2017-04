Ranieri rechazó a Argelia antes de que Alcaraz aceptara el cargo

El italiano Claudio Ranieri, el técnico que guió al Leicester City a su primer y único título de liga, rechazó una oferta de la selección de Argelia, que acabó fichando al español Lucas Alcaraz, publica hoy la prensa británica.

Según informa el diario Leicester Mercury, Ranieri, quien fue destituido el pasado mes de febrero, dio calabazas al combinado norteafricano porque busca regresar a un banquillo de un equipo de la Premier League.

El club mejor colocado para hacerse los servicios del técnico transalpino es el Watford, cuyo dueño, el también italiano Gino Pozzo, parece haber perdido la paciencia con Walter Mazzarri.

Sin embargo, Ranieri, quien todavía no se ha pronunciado sobre una hipotética vuelta a los banquillos, ha revelado que rechazó una propuesta de la selección de Argelia, que el pasado día 12 anunció a Lucas Alcaraz como nuevo seleccionador.

"Es verdad que Argelia me hizo una oferta. Quizá (Islam) Slimani y (Riyad) Mahrez les hablaron bien de mí", dijo Ranieri. "Pero me gustaría volver a trabajar en Inglaterra. He recibido varias ofertas, incluso de equipos nacionales, de Europa y de otros continentes", indicó.

"Quiero pensar todo fríamente y elegir el proyecto que me apasione más de todos", sostuvo el técnico italiano.