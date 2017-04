"Fast and Furious 8" rompe récord mundial de taquilla en el fin de semana de su estreno

Getty Images

Vin Diesel dijo que se siente "agradecido y bendecido" por el éxito e la película.

"Fast and Furious 8" (The Fate of the Furious) llegó a toda velocidad al primer lugar de la taquilla y en el proceso rompió los récords globales.

Según cálculos preliminares, la octava entrega de la saga de acción "Rápidos y Furiosos" recaudó en el fin de semana de su estreno US$532,5 millones en todo el mundo.

Esta cifra convierte a la película en el estreno más exitoso que ha habido en la historia del cine a nivel mundial, superando incluso los US$529 millones que logró "La Guerra de las Galaxias: El Despertar de la Fuerza" (Star Wars: The Force Awakens) en 2015.

Sin embargo, las ganancias que obtuvo la cinta en Estados Unidos fueron sustancialmente menores que las que consiguió el capítulo anterior de la saga " Rápidos y Furiosos 7 " .

Cuando ésta se estrenó en 2015, meses después de la muerte de Paul Walker, uno de los actores protagonistas, obtuvo US$147,2 millones en ese país, comparados con los US$100,2 millones logrados por " Rápidos y Furiosos 8".

Vin Diesel, uno de los protagonistas de la saga, dijo sentirse "agradecido y bendecido" por el éxito de la película en taquilla.

¿Por qué es tan popular?

Getty Images

Charlize Theron interpreta a Cipher, la villana, en la nueva película.

La crítica de cine Rhianna Dhillon asegura que el éxito de la saga se debe a su "atractivo universal" .

"Son películas que la gente de todas las edades puede disfrutar, porque tienen un escapismo puro y sin adulterar, y tanto a niños como adultos les encanta ver cosas que explotan y se hacen pedazos", afirma.

"Gran parte de lo que arruina películas como 'Los Vengadores' (The Avengers) es la trama, y 'Rápidos y Furiosos' no está tratando de competir con esas historias pesadas y enrevesadas ".

"Esto sólo son coches estrellándose entre sí, y está bien disfrutar de eso".

"Esta franquicia no está tratando de ser algo que no es. Al final, no se toma a sí misma muy seriamente".

AFP

Las estrellas de "Rápidos y Furiosos": (de izq. a der.) Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuell, Vin Diesel y Ludacris

Dhillon asegura que la diversidad del reparto es una de las razones clave por las cuales la serie de películas ha seguido siendo un éxito de taquilla.

"Hollywood realmente subestima al público de las minorías", afirma. "Por ejemplo, si analizamos las cifras, el público latino es enorme, con los seguidores de Vin Diesel. Creo que eso tiene mucho que ver y es algo que no todas las películas ofrecen".

La crítica agrega: "La franquicia continúa atrayendo a grandes estrellas. Este año la villana es Charlize Theron, y también aparece Helen Mirren. Son algunas de las estrellas de cine mejor pagadas del mundo" .

"Y Dwayne Johnson le ha dado a las películas un nuevo aliciente: cuando cuentan con una estrella como él, están contando también con sus seguidores".

Las ganancias de "Rápidos y Furiosos 8" se vieron impulsadas por el estreno del filme en China y otros grandes mercados este mismo fin de semana.

Con "El Despertar de la Fuerza" no ocurrió así: esta se estrenó en China varias semanas después que en Estados Unidos.

En China "Rápidos y Furiosos 8" obtuvo en tres días US$190 millones.

Ya están planeados más capítulos de la saga de acción, que comenzó a producirse en 2001, y se esperan nuevos estrenos en 2019 y 2021.