"Rápidos y Furiosos 8" se adueña de taquilla a nivel mundial

El octavo capítulo de la serie "Fast and the Furious" está por convertirse en el estreno más taquillero de todos los tiempos a nivel mundial por encima de "Star Wars: The Force Awakens" y "Jurassic World".

"The Fate of the Furious" quizá captó el fin Semana Santa en todo el mundo la cantidad sin precedentes de 532,5 millones de dólares gracias a una fuerte recaudación en 63 territorios, entre ellos China, según proyecciones de Universal Pictures difundidas el domingo.

Si la cifra es definitiva, rebasará por poco a la anterior película de mayores ingresos a nivel internacional: "Star Wars: The Force Awakens", que captó en su estreno global 529 millones de dólares en diciembre de 2015 sin incluir a China.

"The Fate of the Furious" se convirtió en el estreno de mayores ingresos a nivel internacional en un fin de semana en toda la historia, con una recaudación de 432,3 millones de dólares. Antes de "Star Wars", el estreno con la máxima captación taquillera global fue "Jurassic World" con 316,7 millones de dólares.

"No hubo mercado que no tuviera una fuerte recepción" de la cinta, declaró Duncan Clark, presidente de distribución internacional de Universal Pictures. "Al margen de la cultura, idioma y país que fuera, todo parece indicar que nos recibieron como en casa".

Sólo en su estreno en China, "The Fate of the Furious" captó la cantidad histórica de 190 millones de dólares, seguida de México con 17,8 millones y Gran Bretaña e Irlanda, 17 millones.

En 4.300 salas de cine en Estados Unidos y Canadá, la película captó 100,2 millones de dólares, la segunda mejor recaudación en la serie y se adueñó con facilidad del primer lugar regional aunque muy por debajo de los 147 millones del estreno de "Furious 7" en 2015.

"Furious 7" había suscitado un interés adicional por la muerte del actor Paul Walker, quien interpretaba a Brian O'Conner —un policía convertido en corredor de autos callejero y quien fue un personaje importante en seis de las entregas. Walker perdió la vida en un accidente automovilístico cuando la cinta estaba aún en producción.

Según Universal, la octava entrega tiene el mérito propio de haber logrado "un resultado extraordinario".

A continuación las 10 películas con los mayores ingresos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma especializada comScore. También incluye la captación internacional donde estuvo disponible. Las cifras definitivas serán difundidas el lunes.

1. "The Fate of the Furious", 100,2 millones de dólares (432,3 millones a nivel internacional).

2. "The Boss Baby", 15,5 millones (36,8 millones)

3. "Beauty and the Beast", 13,6 millones (22 millones).

4. "Smurfs: The Lost Village", 6,5 millones (16,4 millones).

5. "Going in Style", 6,4 millones (4,3 millones).

6. "Gifted", 3 millones.

7. "Get Out", 2,9 millones (1 millón).

8. "Power Rangers", 2,9 millones (2,7 millones).

9. "The Case for Christ", 2,7 millones.

10. "Kong: Skull Island", 2,7 millones (3,8 millones).