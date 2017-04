Sobrevivientes en Mocoa pidieron apoyo psicológico para dejar atrás desastre de la avalancha

"No puedo dormir, escuchó cualquier lluvia, trueno o ruido en la noche y entro en pánico", este es el testimonio de una mujer, herida de la avalancha y quien cumple 13 días en el hospital de Mocoa.

"Sustos, nervios cuando se va la luz, mantengo muy nerviosa, muy en shock, pienso constantemente en cosas de la tragedia (...) No me quiero quedar, perdimos todo, siente uno nervios porque a cada rato dicen que se va a presentar una avalancha, pero tampoco sabemos a dónde irnos", relató la mujer mientras se recupera de las heridas físicas y emocionales que le dejó esta amarga y dolorosa experiencia.

Por su parte, Isabelina Guaca, afirmó que no quiere volver al barrio donde se registró la avalancha. "No tenemos tranquilidad en la noche, quedamos con un trauma terrible, buscamos refugio entre familiares, amigos y las hacemos por temor a repetir nuevamente esa situación, no es posible tener nuevamente tranquilidad".

De acuerdo con las autoridades, 322 personas resultaron heridas y cerca de 20.000 fueron los damnificados de la avalancha.