Piden a Minsalud eliminar listado de exclusiones de medicamentos

Este lunes el abogado de cientos de usuarios de EPS, Aníbal Rodríguez Guerrero, radicará un derecho de petición como previo a una acción popular que interpondrá ante el Ministerio de Salud en el que le pide eliminar las restricciones a la formulación de medicamentos y procedimientos.

Allí se asegura que la aplicación 'Mipres' fue desarrollada arbitrariamente y afecta la autonomía de los profesionales de la salud.

Según dice, las exclusiones violan además la sentencia C313 de 2014 de la Corte Constitucional y la Ley Estatutaria al tener una lista de servicios médicos que no están incluidos en el Plan de Beneficios.

“Van a seguir existiendo las cosas No Pos, ¿cuáles son? Las que no están incluidas y que usted necesita, sean medicamentos, procedimientos. (...) Aunque la Corte dijo que ese listado no debería existir. (...) El concepto de integralidad dice que no debe haber un POS y que todo debía estar incluido y solo debería haber algunas exclusiones, pero hay más de 83”, dijo a Caracol Radio.

Para él, el Plan Obligatorio de Salud no se acabó, como dijo el ministro Alejandro Gaviria, sino que simplemente se le cambió el nombre.