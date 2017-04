Que sean los colombianos los que juzguen la actitud de los expresidentes: Mininterior

Dijo que el Gobierno está concentrado en las labores humanitarias y de reconstrucción de Mocoa en la atención de personas damnificadas.

Frente a la carta que envió el expresidente y senador Álvaro Uribe al Congreso de Estados Unidos, el ministro Cristo indicó que no la conoce y por ello no se referiría al texto.

"Ni sorprendido ni no sorprendido. Esperemos a ver esta semana los detalles de esa reunión, estamos concentrados en otros temas, no conozco los detalles y no me puedo referir a ella. Que juzguen los colombianos la actitud de los expresidentes", manifestó Cristo.