Exministro se pasa a la oposición tras denunciar falta de democracia en Fiyi

Pio Tikoduadua, quien fuera ministro de Infraestructuras y Transporte y mano derecha del primer ministro de Fiyi, Frank Bainimarama, anunció este fin de semana su paso a la oposición porque no existe democracia en su país.

Tikoduadua señaló en rueda de prensa en Suva el sábado que piensa concurrir a las elecciones generales de 2018 con el opositor Partido de la Federación Nacional, informa el diario Fiji Times.

"El principal problema de Fiyi en estos momentos no es que mi opinión no cuente, es que no importa la opinión de nadie, salvo la del primer ministro y la del fiscal general (Aiyaz-Sayed-Khaiyum)", manifestó el político, que renunció a su cartera y escaño en 2015 por culpa de un cáncer.

Tikoduadua añadió que al no contar la opinión de los demás se socava la democracia y la unidad, no se forja una visión común del futuro y se crea una situación como la actual: "Vivimos en un clima de miedo y restricciones".

Por su parte, Bainimarama descartó como "basura" las acusaciones de su antiguo hombre de confianza en declaraciones a los periodistas posteriores a la citada rueda de prensa, y apuntó que Tikoduadua no es más que otro candidato a las elecciones generales, de acuerdo con el diario Fiji Sun.

Bainimarama es el "hombre fuerte" de Fiyi desde el golpe de Estado que perpetró en 2006 desde la jefatura de las Fuerzas Armadas para, según defendió en su día, defender la multiculturalidad y frenar el nacionalismo fiyiano.

Aiyaz-Sayed-Khaiyum, miembro de la comunidad musulmana, es secretario general del Partido Fiyi Primero y dirige la fiscalía del Estado desde 2007, cuando Bainimarama le nombró fiscal general.

Banimarama fundó en 2014 el Partido Fiyi Primero con el que concurrió a las elecciones generales que se celebraron ese año para restablecer la democracia y ganó 32 de los 50 escaños del Parlamento unicameral del país.

El resto de los asientos parlamentarios se los repartieron el nacionalista fiyiano Partido Liberal Socialdemócrata (15), de Sitiveni Rabuka, y el Partido de la Federación Nacional (3), de Biman Prasad.

Fiyi, con una población de 800.000 personas, ha sufrido desde su independencia, en 1970, cuatro golpes de Estado producto del desigual reparto de poder entre las comunidades formadas por las personas de origen fiyiano y las descendientes de los indios llevados al país para trabajar en las plantaciones.

Las elecciones generales se celebran cada cuatro años y las próximas tendrán que organizarse entre abril y septiembre de 2018.