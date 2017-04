Robbie Williams se queda sin inspiración

Haber encontrado la estabilidad emocional junto a su mujer Ayda Field y sus dos hijos le ha pasado factura al cantante Robbie Williams en el plano profesional, ya que, alejado de las drogas, los romances turbulentos y las polémicas del pasado, parece haber comenzado a perder la inspiración a la hora de componer.

"Me estoy quedando sin ideas. No sé de cuantas maneras puedo decir 'Soy un neurótico y la he liado', 'Te quiero, quiéreme, soy imbécil', o 'Mujeres, amo a las mujeres'. Ya sabes lo que dicen... tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe", ha confesado al diario Daily Star.

A falta de dramas en su vida que poder convertir en nuevas canciones, Robbie Williams cuenta con la ventaja de tener una trayectoria musical tan amplia que para su próximo álbum, titulado 'Under the Radar Volume 2', utilizará todos esos temas que ha ido desechando con el paso de los años.

"He escrito 12 álbumes hasta la fecha, en este nuevo álbum tuve un total de 80 canciones, para al final recortar hasta solo 11. Y eso me ha ocurrido con todos los discos, así que probablemente habré guardado unas 500 o 600 canciones acabadas en este periodo de tiempo, además de unas 200 o 300 sin acabar", ha relatado en la misma conversación.

El cantante de 'Angels' planea garantizarse un hueco en la actualidad musical con ese nuevo trabajo, para lo que está preparando una sorpresa que llame la atención de sus fans y los medios de comunicación, y que evite que se convierta en una 'vieja gloria'.

"Haré algo asombroso solo para hacer ruido. Esto pasa siempre en la industria de la música, dejan de poner tu música en la radio y de repente estás en un hogar del jubilado, y yo no quiero eso", ha reflexionado.

Por el momento, se desconoce cuándo saldrá a la luz este nuevo disco recopilatorio de Robbie Williams con varios de los temas que no pudieron formar de sus álbumes anteriores, pero sí ha adelantado que se adaptará a los nuevos tiempos publicándolo en YouTube antes que en cualquier otro formato.