El termómetro de la 32ª jornada

Termómetro de la 32a jornada de la Liga española:

-- SUBEN:

- Leo Baptistao: El delantero hispanobrasileño tuvo sus primeros minutos hace una semana después de cuatro meses inactivo y, ante el Leganés fue decisivo. Su gol en el último instante, con una perfecta vaselina, dio al Espanyol tres puntos que le meten en la lucha por una plaza europea.

- Isco: Foco de debate permanente, Isco volvió a responder sobre el campo. En El Molinón, fue el mejor. No sólo anotó dos goles de gran belleza, el segundo en el minuto 90 para mantener líder el Real Madrid antes del clásico, sino que se echó a la espalda el equipo B que alineó Zidane en Gijón.

- Carrasco: Tras un bajón que afectó también a los resultados de su equipo, el internacional belga vuelve a ser decisivo para el Atlético. Tan sólo el penalti fallado ante Sirigu le privó de completar con un 'hat trick' un partido redondo.

-- BAJAN:

- Sampaoli: Mientras aumentan los rumores sobre su próximo vínculo con la selección argentina, no encuentra Sampaoli la forma de frenar la caída de un equipo que, más allá de los resultados, no recupera el espíritu que le llevó a soñar incluso con el título.

- Osasuna: Después de dos victorias que le revitalizaron, el colista parece resignado. En el Calderón ofreció una pobre imagen, nunca creyó en la posibilidad de puntuar y solo las paradas del italiano Salvatore Sirigu -incluidos dos penaltis- le evitaron una goleada mayor.

- Jiang Lizhang. La última elección del propietario chino del Granada no ha comenzado con buen pie. Tony Adams, leyenda del Arsenal como jugador y vicepresidente de la empresa de Lizhang, llega al Granada tras haberse fogueado en los banquillos del Wycombe Wanderers, el Portsmouth y el Gabala azerbaiyano. Un bagaje que no parece suficiente para enderezar el rumbo de una plantilla con 18 nacionalidades, sin conexión con la grada ni con la historia del club. Ante el Celta, Adams alineó once extranjeros...con nulo éxito (0-3).