Sainz: "Ha sido una faena; venía haciendo una carrera muy buena"

El español Carlos Sainz (Toro Rosso), que no pudo acabar el Gran Premio de Baréin por un choque con Lance Stroll (Williams), declaró que este incidente fue "una faena" porque estaba haciendo "una carrera muy buena".

"Ha sido una faena. Venía haciendo una carrera muy buena, en la que pasé del decimosexto al undécimo puesto. Luego llegó el baile de los 'pit stops'...", recordó Sainz en 'Movistar F1'.

Al narrar el accidente con Stroll, Sainz dijo: "Intenté trazar la curva por dentro. No bloqueé las ruedas. Él no me debió ver, giró y hubo colisión. Trazar esta permitido, lo que pasa es que hay que dejar un coche de margen por si hay alguien ahí. Creo que simplemente no me vio y yo no me pasé de frenada".

"Si él hubiera trazado por fuera habría salido por delante de mi, pero prefirió jugársela", agregó.

Al recordar el tiempo que estuvo en pista, el madrileño destacó su primera vuelta, en la que hizo hasta cinco adelantamientos. "Pasé a Fernando (Alonso) en la salida, luego a otro par de ellos en la curva 1, más tarde a (Jolyon) Palmer... Una primera vuelta de la que estoy muy orgulloso", señaló.