Luto y polémica tras la muerte del cantante colombiano de vallenato Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz

En la mañana del viernes una camioneta blanca se accidentó en una carretera del departamento de Sucre, en el norte de Colombia.

A bordo iba el cantante colombiano de vallenato Martín Elías Díaz, quien murió tras el siniestro ; otras tres personas que viajaban con él resultaron heridas.

Viajaba de Coveñas, donde había dado un concierto, hacia Valledupar, capital del departamento del Cesar y corazón de la música vallenata.

En 1979, otro Martín Elías, pero de apellido Maestre, murió a los 26 años en un accidente de tránsito mientras conducía su sobrino, Diomedes Díaz, el más famoso cantante de vallenato de Colombia, quien falleció en diciembre de 2013.

Martín Elías Díaz, quien falleció este viernes también a los 26 años, era hijo de Diomedes Díaz , quien le había dado ese nombre en homenaje a su tío.

El joven músico era padre de dos hijos.

Condolencias

Había comenzado su carrera musical a los 11 años de mano de su padre (que lo hacía cantar de más pequeño aún) y, en cierto modo, había asumido su legado.

Entre los amantes del vallenato había amasado un enorme número de seguidores.

Reconocidos músicos colombianos lamentaron la muerte del joven artista.

Reuters

Díaz había seguido los pasos en la música de su padre, el ícono del vallenato Diomedes Díaz.

Carlos Vives , el músico que internacionalizó el vallenato, escribió en Instagram: "Ay hombe dolor tan grande y yo mismo no creía, que el cuerpo en la carretera era el gran Martin Elias Ay hombe como me duele un hombre tan sano y bueno que me quiso como pocos y sus hijos y sus sueños".

Además enviaron mensajes de dolor y condolencia los intérpretes colombianos Maluma, J Balvin, Fonseca y Juanes .

También se expresó pesar desde diversos puntos del espectro político colombiano.

El presidente Juan Manuel Santos tuiteó: "Lamento la muerte de @martineliasdiaz, reconocido artista vallenato. A su familia y sus seguidores, mis condolencias en este difícil momento".

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, hoy opositor, escribió en Twitter: "Lamento fallecimiento del joven Martín Elías. Sentidas condolencias a su familia. Gran pérdida para el vallenato".

Polémica

Pero no todo fueron lamentos, también hubo polémica.

La columnista del diario El Tiempo María Antonia García escribió en Twitter: "Qué falta de todo, llorando la muerte del hijo de un asesino. Colombia está en el séptimo círculo del infierno de los valores morales".

Diomedes Díaz había estado preso durante casi tres años por la muerte, en 1997, de la joven Doris Adriana Niño García.

Una gran cantidad de usuarios de la red reaccionaron contra García, cuestionando su mensaje.

El diario El Tiempo publicó una breve nota en la que dijo: "ElTiempo.com señala que no comparte dichos comentarios y que se aparta de ellos , a la vez que reitera sus condolencias a toda la familia del cantante. Este diario exhorta a rendirle un homenaje de despedida en paz y respeto, al que nos sumamos con un profundo reconocimiento por su trayectoria artística".

Despedida

Los organizadores del Festival de la Leyenda Vallenata, así como la alcaldía de Valledupar y la gobernación del Cesar emitieron un mensaje de pesar ante la muerte del artista.

Anunciaron que desde el sábado hasta el lunes su cuerpo estará en cámara ardiente en el Parque de la Leyenda Vallenata , donde se lleva a cabo ese festival.

"La ciudad esté preparada para recibir a todas las personas que vienen a la despedida del gran Martín Elías, sobre todo para poder rendir el homenaje que él merece", dijo Juan Pablo Morón Riveira, alcalde encargado.

El domingo, además, se realizará en el Parque de la Leyenda Vallenata un concierto homenaje a Martín Elías.

El sepelio tendrá lugar el lunes por la mañana.