Protesta en California pide a Trump que revele sus declaraciones de impuestos

Cientos de personas pidieron en Los Ángeles que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dé cuenta de sus declaraciones de impuestos, en una marcha que fue eco de otras realizadas hoy en varias ciudades del país y que registró 14 detenidos en la ciudad de Berkeley.

"Es obvio que está escondiendo algo y exigimos que nos enseñe sus impuestos y todas sus conexiones con Rusia y la gente que le está prestando dinero para sus negocios", dijo a Efe Marien Pérez, asistente a la "Marcha de los Impuestos" y quien defendió que los trabajadores inmigrantes como ella son quienes sacan adelante el país.

"He hecho cuentas y si quito todo lo que me quitan es como si trabajara gratis tres meses (...) es el colmo que yo pague y el presidente no", denunció la hispana de 38 años, una de las más de 2.000 personas que se manifestaron en esta ciudad.

La de Los Ángeles fue una de las varias marchas celebradas hoy en California, como también se registró en San Diego, en donde los manifestantes pidieron a los legisladores representantes de este estado a que obliguen al mandatario a presentar sus formas de impuesto.

La ciudad de Berkeley nuevamente fue escenario de confrontaciones entre simpatizantes y opositores al presidente durante la jornada de hoy, en la que 200 personas se congregaron en el Centro Cívico Martin Luther King Jr. en donde por lo menos cuatro personas han sido detenidas, de acuerdo con medios locales.

Y mientras en San Francisco la convocatoria se llevó a cabo delante del Centro Cívico de la ciudad, desde donde partió una caminata hasta la calle Market, la capital del estado, Sacramento también se unió a la jornada.

"No vamos a permitir que este Gobierno siga haciendo recortes a educación y cosas vitales, para proteger sus propios intereses", señaló la activista y educadora Norma Alcalá, quien representó a la comunidad hispana en la capital estatal.

En todo el estado, ciudades pequeñas como Visalia, Tulare, Riverside, se unieron al llamado.

"No entiendo por qué los conservadores lo están protegiendo, esto es transparencia", advirtió José Hernández, quien asistió a la marcha de Riverside.

La indignación es tal que ni los problemas que tiene con la visión impidieron a la reconocida activista salvadoreña Isabel Cárdenas asistir a la manifestación en Los Angeles.

"Chavelita" como es conocida entre la comunidad centroamericana habló sobre la importancia que los inmigrantes se unan a esta serie de convocatorias.

"Los indocumentados también pagan impuestos, es importante crear consciencia que si les ayudamos a ellos a pelear estas causas, nos va a ayudar a nuestra causa", aseguró Cárdenas.

Los activistas aprovecharon la convocatoria para invitar a los asistentes a unirse al paro y marchas del próximo Primero de Mayo.

"Creo que debemos unirnos en todos los aspectos, y enseñarle a los republicanos que están fallando en muchos aspectos y que deben alejarse de esta presidencia", indicó Hernández.