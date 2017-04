Estados Unidos: la escuela de élite en la que estudió John F. Kennedy pide disculpas por años de abusos sexuales

Choate Rosemary Hall, una escuela de élite en Estados Unidos en la que estudió gente tan relevante como el expresidente John F. Kennedy, pidió disculpas por los casos de abusos sexuales ocurridos en el centro y que han salido a la luz recientemente.

Según una investigación independiente encargada por la propia escuela, estudiantes de este internado de élite fueron víctimas de abusos sexuales a lo largo de cuatro décadas por parte de al menos 12 exprofesores.

En al menos uno de los casos los abusos terminaron en violación, según el informe publicado el jueves.

La investigadora a cargo, que ha interrogado a más de un centenar de personas, ha reportado abusos que tuvieron lugar supuestamente a lo largo de casi 50 años, desde 1963 hasta 2010.

El informe cuenta los casos de 24 víctimas.

No se reportaron casos de mala conducta sexual que impliquen a trabajadores ni a alumnos actuales del centro.

Perdón

"Pedimos perdón profundamente", declaró la escuela en una carta enviada a la comunidad escolar.

En Choate Rosemary Hall también estudiaron la hija del actual presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, y el actor Michael Douglas.

El informe, hecho público por la propia escuela, señala que las acusaciones de abuso se manejaron internamente en lugar de acudir a la policía.

"La conducta de esos adultos violó lo esencial de nuestra comunidad: la confianza sagrada entre los estudiantes y los adultos encargados de su cuidado", declaró la escuela.

El centro comisionó la investigación tras surgir acusaciones, en un momento en que varias otras escuelas privadas y de prestigio de Estados Unidos se han visto envueltas en escándalos similares.

Incidente en Costa Rica

Los incidentes más antiguos registrados son de la década de 1960 y el mayor número de incidentes se produjo en los años 80 del siglo pasado.

En un hecho reportado en 1999, un profesor de español supuestamente violó a una estudiante de 17 años en una piscina durante un viaje al extranjero.

En algunos sucesos la escuela "se movió rápida y decisivamente". Pero en otros la respuesta "fue lenta" y permitió al trabajador acusado que "permaneciera en la escuela por un periodo de tiempo considerable".

"Muchos de los graduados de Choate que reportaron incidentes no le contaron a ningún adulto de la escuela en aquel momento", figura en el informe.

La escuela dijo que algunos estudiantes no reportaron el abuso porque no lo reconocieron como tal o "no querían que la escuela lo supiera".

La investigación concluyó que la escuela sabía que personal académico había llevado a cabo "besos o toqueteos de carácter íntimo" con estudiantes de ambos sexos, pero no reportó los incidentes a la policía.

"Incluso cuando el profesor era despedido o renunciaba en medio del año porque había tenido mala conducta sexual con un estudiante, el resto de los profesores sabían poco y a veces nada sobre la salida y, cuando sí se les informaba, se les pedía que no dijeran nada sobre la situación si se les preguntaba".

La escuela dijo que ha publicado el informe para cumplir con su "compromiso de seguir liderando el mejor estándar para prevenir y actuar en caso de mala conducta sexual".