Rusia y Catar piden castigo a culpables de ataque químico en Siria

Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Catar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, demandaron hoy una investigación exhaustiva del ataque químico en la provincia siria de Idleb y que se castigue a quienes resulten responsables.

Así lo manifestaron los jefes de las diplomacias rusa y catarí en una rueda de prensa conjunta al término de una reunión en la que abordaron el conflicto sirio y otros problemas de la actualidad internacional, así como asuntos bilaterales.

"Los responsables del uso de armas químicas deben ser sancionados", afirmó Lavrov.

Recalcó la necesidad de una investigación exhaustiva e imparcial del ataque que el pasado día 4 mató a más de 80 personas en la localidad de Jan Shijún, en el sur de la provincia siria de Idleb.

"No quiero hablar de si es necesario crear un tribunal especial. Se han creado muchos tribunales y no se han granjeado una buena reputación en la comunidad internacional", dijo el ministro ruso al responder a una pregunta sobre ese particular.

Al mismo tiempo, se mostró convencido de que "se hallará un mecanismo para que aquellos que incurrieron en este acto (el ataque químico) no eludan su responsabilidad"

Subrayó que la investigación debe ser llevada a cabo in situ por una amplia misión de expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados de la región, lo que garantizaría la transparencia de la misma.

Agregó que tanto el Gobierno sirio como los líderes de la oposición armada que controlan el territorio donde se produjo el ataque químico han accedido a recibir a expertos, por lo que -recalcó- "no hay ningún motivo para una investigación a distancia".

"Más importante aun que la misma investigación es que los culpables sean castigados. Si no insistimos en la creación de mecanismo de castigo contra los responsables de los ataques químicos, estos volverán a repetirse", dijo por su parte Al-Thani.

El jefe de la cancillería catarí manifestó que su país concuerda con Rusia en el respaldo a la integridad territorial de Siria y en la necesidad de poner fin a los sufrimientos de su población.

"No oculto que (con Rusia) tenemos ciertas discrepancias sobre cómo alcanzar estos objetivos, pero confío en que por medio del diálogo constructivo conseguiremos superar las diferencias y muy pronto lograremos garantizar la seguridad y la estabilidad en Siria", agregó.