Joe Jonas prefiere estar en una banda a triunfar en solitario

Al contrario que muchas de las grandes estrellas que comienzan su trayectoria en un grupo de música para luego conocer el éxito como solistas, el cantante Joe Jonas ha realizado el camino a la inversa: primero con los Jonas Brothers, más tarde como cantante en solitario y, más recientemente, relanzando su carrera con la banda DNCE, donde ha encontrado por fin su lugar. Y ahí es donde piensa quedarse, ya que se siente mucho más cómodo y seguro compartiendo su tiempo y triunfos con sus compañeros en lugar de viajar en solitario, como hace su hermano pequeño Nick.

"Puede llegar a ser bastante estresante y abrumador, y creo que hay mucha más competición cuando eres solista. Siempre me he sentido más cómodo cuando estoy rodeado de gente con talento y trabajadora, y he sido muy afortunado de encontrar a tres personas a las que les gusta la música tanto como a mí, que son tan trabajadores como yo y que también se lo pasan tan bien como yo haciendo esto. Eso es vital para nosotros", ha confesado a la revista Something About.

Tras el éxito del álbum homónimo de DNCE, lanzado en 2016, sus seguidores están esperando ansiosamente su nuevo trabajo, del cual todavía no hay fecha a la vista. Por el momento, podrán ir abriendo boca con su nuevo single 'Kissing Strangers' que ha visto la luz este viernes, con ni más ni menos que la rapera Nicki Minaj.

"Hemos estado trabajando en muchas nuevas canciones. Todavía no tenemos idea de cuándo o qué vamos a sacar a la luz porque todavía seguimos disfrutando el éxito del primer álbum, pero estamos emocionados con la idea de sacar algo nuevo y continuar creando. Cuando estamos de gira es difícil encontrar tiempo para ir al estudio y en nuestros pocos días libres acabamos completamente destrozados. Pero falta poco para que la gente pueda oír algo nuevo", ha afirmado en la misma entrevista.