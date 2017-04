Isco: "Quiero estar en el Real Madrid muchos años"

El centrocampista del Real Madrid Francisco Alarcón 'Isco', autor de dos de los tres goles de su equipo ante el Sporting (2-3), subrayó su deseo de permanecer "muchos años en el Real Madrid" y se mostró optimista sobre su continuidad en el club.

"Lo he dicho muchas veces, me quiero quedar mucho tiempo en el Real Madrid y espero que así sea", dijo Isco que reconoció sentirse afortunado por pertenecer a su actual club.

"Estoy en el mejor equipo del mundo. No hay un equipo más grande que el Real Madrid. Me siento feliz de estar aquí. Siempre lo he dejado claro desde el primer momento. Creo que al final el club y yo vamos a tomar la decisión correcta", añadió el futbolista andaluz, que fue decisivo en la victoria del Real Madrid en Gijón.

Isco, sin embargo, se mostró contrariado por las informaciones aparecidas en los últimos meses sobre su futuro. "La prensa malinterpreta a veces las palabras. Más que informar interesa vender. Me quiero quedar. Hay mucho bocazas por ahí. Yo hablo en el campo e intento hacerlo lo mejor posible. Estoy feliz pero no es de extrañar que quiera jugar más", agregó tras el partido de El Molinón.

El centrocampista del Real Madrid resaltó la capacidad de su equipo para salir airoso de situaciones como la vivida en Gijón, donde logró el triunfo en el último minuto. "Es el ADN de este escudo y lo hemos visto muchas veces".

"El partido estaba cuesta arriba y era complicado porque no estábamos jugando como lo teníamos que hacer. Pero el espíritu del Real Madrid es este", apuntó Isco, que rechazó valorar el partido realizado.

"Cuando salgo al campo intento hacerlo lo mejor posible. He tenido suerte de ser decisivo. Estoy para ayudar a mis compañeros", concluyó.