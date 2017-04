Vettel: "Fue un bajón ver la más de 4 décimas de desventaja"

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) confesó este sábado que le dio "un bajón" cuando, nada más acabar la Q3 de la sesión de clasificación, vio que la diferencia respecto al tiempo del primer Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas, autor de la 'pole' en Baréin, era de más de cuatro décimas.

"Tras la Q2, me dije: 'Ok, esto va a estar apretado'. Y llegué contento a la Q3. El primer tiempo que marqué me dejó feliz, pero cuando vi que la diferencia era de cuatro décimas me dio un bajón", comentó el cuatro veces campeón mundial.

"En mi último intento probablemente forcé demasiado en todas las partes del circuito porque no tenía nada que perder", agregó Vettel, que en esa vuelta su tiempo fue incluso peor que en su primera tentativa.

"Forcé mucho, pero no funcionó porque el tiempo fue ligeramente peor. Intentaba que la diferencia bajara en al menos una décima", precisó.

"No sé dónde hemos perdido todo ese tiempo. Puede que haya sido en todos los puntos del trazado. No sé si ellos (Mercedes) han traído alguna actualización que les permita apretar más. Nosotros hemos perdido más tiempo del habitual", dijo Vettel.