"Yo me lavo las manos" y otras 4 frases populares que tienen su origen en Semana Santa Si queremos quitarnos responsabilidad por alguna situación acostumbramos decir "me lavo las manos" y cuando somos víctimas de una traición acusamos al desleal de darnos "el beso de Judas". Te ofrecemos esta lectura de Semana Santa porque "no sólo de pan vive el hombre".