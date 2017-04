Joven con lupus lleva un mes hospitalizada esperando una autorización de Cafesalud

Ximena Rincón Ángulo es una bogotana de 22 años, sufre de lupus, tiene una infección urinaria y cálculos en los riñones. Durante todo este 2017 ha estado hospitalizada en la clínica Santa Bibiana de la capital del país, pero desde el 15 de marzo está esperando que Cafesalud autorice una remisión para que la trasladen a otra IPS que cuente con un urólogo.

Esto dice su padre, Erasmo Rincón,: “La clínica no tiene urólogo, entonces la clínica lo que ha hecho es remitirla donde haya uno. Pero para eso Cafesalud tiene que llevarla o traerle ese urólogo. Pero Cafesalud dice que no tiene convenios y que donde tiene convenios no hay camas. (...) Es muy triste. Ella mantiene con dolor permanente noche y día”.

Erasmo ya no sabe qué hacer y pide a las autoridades que, por favor, intervengan en el caso.

Mientras tanto, Cafesalud dice estar revisando la información de Xiména Rincón.