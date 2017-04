Padre de familia regresa al lugar de la tragedia a buscar a su hija y esposa arrastradas por la avalancha

“Una nueva vida, es un nuevo nacimiento. Ha sido confortable reencontrarse con los amigos, darse cuenta que también están vivos como uno, pensar que uno creía que no lo querían y que lo reciban a uno con ese abrazo fraterno de amigo es excelente”, manifestó.

Recordó los dramáticos momentos que le cambiaron la vida “¡Dios mío!, es indescriptible todo lo que sucedió. Estaba lloviendo exagerado. Me alteré porque no era normal esa lluvia. Convidé a mi hija para mirar el río la Toruca, y me encontré con que había caído un árbol y había tumbado el puente. Me puse a bolear hacha, cuando miré, por la calle principal bajaban carros, neveras, lavadoras, personas. Yo estaba con mi hija, la tenía de la mano, nos cayó una pared de encima, no me acuerdo de más y la hija perdí contacto con ella”.

Aseguró que está vivo de milagro “Yo salí por ahí unos 700 metros, el agua me arrastró, estaba envuelto en piedras escombros, estoy sorprendido porque estoy vivo es de milagro, el agua me arrastró durante mucho tiempo”.

Pese a lo dramático del asunto, Jose Roberto, señaló que está dispuesto a proyectarse en el futuro. “Yo de ahora en adelante tengo que rehacer mi vida, tengo dos hijos que velar por ellos y tengo que pasar todas estas adversidades, salir adelante, tratar de reconstruir a Mocoa.

De acuerdo con los organismos de socorro, 321 personas fallecieron durante la avalancha en la capital de Putumayo.