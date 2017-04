1.200 toneladas en ayudas humanitarias han llegado a Mocoa

De este número ya han sido distribuidas 580 toneladas, según informó el general Alberto Sepúlveda, comandante del comando de apoyo integral y desarrollo del Ejército.

“Estamos enviado mercados a las ollas humanitarias, barrios y otras zonas, que antes no distribuíamos porque no habían sido puntos puestos por el gobierno como los albergues, pero ya lo estamos haciendo. No es usual no está dentro de nuestros protocolos que entreguemos en esas ollas pero estamos enviando diferentes elementos ya”, agregó.

Frente a las denuncias sobre supuesto manejo irregular de las ayudas para los damnificados, el oficial señaló que “Somos diez instituciones que tenemos los ojos de todo lo que llega. Es injusto decir que se estén manejando de manera irregular las ayudas, es maquiavélico que se estén haciendo esos audios, que lo único que hacen es afectar el proceso de entrega de ayudas a los damnificados. (…) Es injusto decir que esos héroes de la patria (soldados) le están dando un manejo irregular a las donaciones”, agregó el general Sepúlveda.

De igual manera manifestó “decirles a esos corazones retorcidos y esas mentes perversas que están enviando esos audios, decirles que no le hacen daño a la gobernadora, no le hacen daño al alcalde, no le hacen daño a las instituciones, le hacen daños a damnificados”.

Agregó que las 620 toneladas de donaciones restantes serán entregadas a los damnificados la próxima semana.