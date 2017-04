Sin grandes novedades en las listas de libros más vendidos

Las listas de libros más vendidos no han registrado muchas novedades en la última semana, en la que "Patria", de Fernando Aramburu, se mantiene una vez más como primera publicación de ficción en España y "La niña alemana", de Armando Lucas, asalta ese lugar en Colombia.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Selfies" - Jussi Adler-Olsen (dtv)

2.- "Das Labyrinth der Lichter" - Carlos Ruiz Zafón (S. Fischer)

3.- "Sie kam aus Mariupol" - Natascha Wodin (Rowohlt)

4.- "Meine geniale Freundin" - Elena Morante (Suhrkamp)

No ficción:

1.- "Penguin Bloom" - Cameron Bloom; Bradley Trevor Greive (Knaus)

2.- "Die getriebenen" - Robin Alexander (Siedler)

3.- "Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur" - Andrea Wulf (C. Bertelsmann)

4.- "Sie werden lachen" - Katrin Weber (Aufbau)

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La razón de estar contigo" - Bruce W. Cameron (Roca Editorial)

2.- "El predador" - Wilbur Smith (Emece)

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

4.- "Cascara de nuez" - Ian McEwan (Anagrama)

No ficción:

1.- "Fueron por todo" - Nicolás Martín Wiñazki (Sudamericana)

2.- "La Argentina devorada" - José Luis Espert (Galerna)

3.- "Argentina. Un siglo de violencia" - Marcelo Larraquy (Sudamericana)

4.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar)

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "O homem mais inteligente da historia" - Augusto Cury (Sextante)

2.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

3.- "Quatro vidas de um cachorro" - W. Bruce Cameron (HarperCollins Brasil)

4.- "O professor. Prova final" - Tatiana Amaral (Pandorga)

No ficción:

1.- "O diário de Anne Frank" - Otto H. Frank e Mirjam Pressler (Record)

2.- "Rita Lee" - Rita Lee (Globo)

3.- "Sapiens-Uma Breve historia da humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

4.- "Para educar crianças feministas-Um manifesto" - Chimamanda Ngozi Adichie (Companhia das Letras)

Fuente: Revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La niña alemana" - Armando Lucas (Ediciones B)

2.- "El libro mágico de Pombo 2" - Rafael Pombo (Planeta)

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins (Planeta)

4.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón (Planeta)

No ficción:

1.- "De animales a dioses" - Yuval Noah (Penguin Random House)

2.- "Mundos invisibles" - Elsa Arango (Penguin Random House)

3.- "Los Romanov" - Simón Sebag (Planeta)

4.- "Una librería en Berlín" - Françoise Frenkel (Planeta)

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets)

2.- "Los ritos del agua" - Eva G. Sáenz de Urturi (Planeta)

3.- "La magia de ser nosotros - Elisabet Benavent (Suma)

4.- "No soy un monstruo" - Carme Chaparro (Espasa Libros)

No ficción:

1.- "1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular" - Manuel Álvarez y Roberto Villa (Espasa)

2.- "Tus deseos te están esperando" - Alicia Sánchez Pérez (Sirio)

3.- "La revolución rusa contada para escépticos" - Juan Eslava Galán (Planeta)

4.- "Instinto Raña" - Xavier Ensenyat e Iván Raña (DQ)

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Chosen" - J.R. Ward (Ballantine)

2.- "The Black Book" - James Patterson y David Ellis (Little, Brown)

3.- "Big Little Lies" - Liane Moriarty (Berkley)

4.- "All by Myself, Alone" - Mary Higgins Clarkv (Simon & Schuster)

No ficción:

1.- "Old School" - Bill O'Reilly y Bruce Feirstein (Holt)

2.- "The Zookeeper's Wife" - Diane Ackerman (Norton)

3.- "Hallelujah Anyway" - Anne Lamott (Riverhead)

4.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins)

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Un appartement à Paris" - Guillaume Musso (Xo)

2.- "La fille de Brooklyn" - Guillaume Musso (Pocket)

3.- "Calendar girl - Avril" - Carlan Audrey (Hugo)

4.- "Dragon Ball super - Les guerriers de l'univers 6 T.1" - Akira Toriyama y Toyotaro (Glenat)

No ficción:

1.- "Bienvenue Place Beauvau; Police: les secrets inavouables d'un quinquennat" - Olivia Recasens; Didier Hassoux; Christophe Labbe (Robert Laffont)

2.- "L'avenir en commun: le programme de la France Insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon: élections présidentielle et législatives 2017" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil)

3.- "La vie secrète des arbres" - Peter Wohlleben (Arenes).

4.- "Votre santé sans risque" - Frédéric Saldmann (Albin Michel)

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Chi sta male non lo dice" - Antonio Distefano Dikele (Mondadori)

2.- "Sete" - Jo Nesbo (Einaudi)

3.- "La giostra dei criceti" - Antonio Manzini (Sellerio)

4.- "1984" - George Orwell (Mondadori)

No ficción

1.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli" - Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori)

2.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori)

3.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (Newton Compton)

4.- "Ossessioni, fobie e paranoia" - Sigmund Freud (Newton Compton)

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción

1.- "El amor y otras mentiras" - Ángel Boligán (Almadía)

2.- "Herejes" - Leonardo Padura (Tusquets)

3.- "Carlota: La emperatriz que enloqueció de amor" - Laura Martínez-Belli (Planeta)

4.- "Los burgueses: Los próceres de la transa de cuello blanco" - Eugenio Aguirre (Planeta)

No ficción

1.- "¿Por qué ganó Trump?" - Martin del Palacio (Ariel)

2.- "Pep Guardiola. La Metamorfosis" - Martí Perarnau (Roca Editorial)

3.- "Diario de a bordo" - Christian Duverger (Taurus)

4.- "El eslabón perdido: La historia secreta de los magnicidios que cambiaron la historia de México" - Humberto Hernández Hadddad (Grijalbo).

Fuente: Librerías Ghandi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Isabel de Aragão - Entre o Céu e o Inferno" - Isabel Stilwell (Manuscrito Editora)

2.- "O Livreiro de Paris" - Nina George (Editorial Presença)

3.- "A Rapariga de Antes" - J.P. Delaney (Suma de Letras)

4.- "O Poder das Pequenas Coisas" - Jodi Picoult (Editorial Presença)

No ficción:

1.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books)

2.- "Bíblia - Volume II" - Frederico Lourenço (Quetzal Editores)

3.- "Receitas com Segredo" - Marco Costa (Oficina do Livro)

4.- "Chegar Novo a Velho - Receitas" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books)

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "War cry" - Wilbur Smith & David Churchill (HarperCollins)

2.- "Strange the dreamer" - Laini Taylor (Hodder)

3.- "The cutthroat" - Clive Cussler & Justin Scott (M Joseph)

4.- "Dangerous games" - Danielle Steel (Macmillan)

No ficción:

1.- "Inside the magic" - Ian Nathan (HarperCollins)

2.- "The unmumsy mum diary" - Sarah Turner (Bantam Press)

3.- "How it works: The mum" - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph)

4.- "Five forget mother's day" - Bruno Vincent (Quercus)

Fuente: The Sunday Times.