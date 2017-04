Rusia enviará a cantante vetada por Kiev a Eurovisión 2018

La cantante Yulia Samóylova, vetada por Ucrania para la próxima edición de Eurovisión en Kiev, será la representante de Rusia en 2018, después de que en esta ocasión el país no vaya a participar debido a ese enfrentamiento.

El director general del Canal 1 de la televisión rusa, Konstantín Ernst, dijo hoy a la agencia Tass que así lo han acordado con la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del popular certamen.

"Saben que por parte de Rusia participará Yulia Samóylova", señaló.

Rusia no estará finalmente en Eurovisión 2017 el próximo mayo en Kiev, según confirmó anoche la UER, después de que el Canal 1 ruso anunciara que no va a retransmitir este año el festival.

Ucrania vetó la entrada al país durante tres años a Samóylova por haber actuado hace dos años en la península de Crimea, anexionada por Rusia.

"The flame is out" (La llama se ha apagado), escribió la UER en su web, haciendo un juego de palabras con la canción "Flame is burning" (La llama está ardiendo) con la que Yulia Samóylova debía competir en la segunda semifinal del concurso, el 11 de mayo.

El Canal 1 de la televisión rusa informó de que había recibido una carta de la UER en la que lamentaba no haber podido solucionar el problema del veto.

"Consideramos el rechazo de la parte ucraniana absolutamente sin fundamento y un intento de Ucrania de politizar el concurso, mientras que el objetivo de sus 62 años de historia ha sido unir a los pueblos", señaló.

La televisión rusa consideró inaceptables las dos propuestas que se le habían hecho: que Samóylova, una joven cantante postrada en silla de ruedas por atrofia muscular, actuara por videoconferencia desde Moscú o que Rusia eligiera a otro representante.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, "lamentó" hoy la decisión de la UER de excluir a Rusia del concurso debido a sus diferencias con Ucrania.

"Lamentamos que los organizadores de Eurovisión no hayan sido capaces de respetar sus propias reglas y obligar a un país (Ucrania) a respetar también esas reglas", dijo Peskov a los periodistas.

Eurovisión se celebrará en Ucrania después de que el pasado año ganara en Estocolmo la cantante Jamala, con un tema sobre los tártaros de Crimea, una victoria que Rusia, que quedó en segundo lugar, consideró política.

Es la segunda vez que Ucrania acoge el popular certamen después de hacerlo en 2005.