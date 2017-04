Bale, con edema en el sóleo, no viaja a Gijón y es duda para Bayern y Clásico

Gareth Bale sufre un edema en el sóleo derecho, músculo que se lesiona por séptima vez desde que llegó al Real Madrid y que invita a la precaución a Zinedine Zidane, que confirmó su baja ante el Sporting de Gijón y dejó serias dudas para que pueda jugar ante el Bayern Múnich y el Barcelona.

"No va a estar con nosotros mañana, eso está claro y luego veremos. Lo que es seguro es que tiene algo, tiene un edema y no vamos a arriesgar nada con Gareth", confirmó en rueda de prensa Zidane confirmando que la realidad no es tan positiva como las primeras sensaciones del jugador tras retirarse del Allianz Arena con molestias.

"Tenemos que ver día a día cómo evoluciona él, pero en Gijón no va a estar y veremos el martes. Partido a partido vamos a decidir, no podemos pensar en otra cosa. Espero que en poco tiempo esté con nosotros", añadió.

Zidane confirmó que la lesión de Bale llega en su punto débil, el sóleo. Desde que comenzó a jugar con el Real Madrid se ha lesionado en cinco ocasiones el izquierdo y es la segunda que sufre en el derecho. Además, en esta ocasión, el técnico prefiere no correr ningún riesgo porque es una zona cercana a la operación que ha marcado la temporada del extremo galés.

"Es en el sóleo y es muscular, en la parte donde tuvo su operación. Le duele ahí, cuando empieza otra vez a jugar, le molesta. Es verdad que estoy preocupado. No me gusta ver a los jugadores lesionados y menos en la recta final. Mañana no está y veremos poco a poco", confesó.

Zidane desveló que este nuevo freno en la temporada de Bale no le ha afectado anímicamente al jugador. "No está tan mal, prefiere estar con el equipo pero sabe que no es nada grave lo que tiene y que cuando vuelves al equipo a entrenar y jugar pasa esto. Hay que estar tranquilo y él lo está".