Feliciano López: "El tenis es mi mundo, me siento muy contento y feliz"

El tenista español Feliciano López mantuvo su racha ganadora en el torneo de Houston y dijo en declaraciones a la Agencia EFE sentirse contento con el rendimiento en el campo y en el plano personal y emocional.

"Al final todas las personas pasamos por buenos y malos momentos", admitió López, de 35 años. "Pero yo tengo la suerte de que el tenis forma una parte muy importante de mi vida y estoy siempre viajando por el mundo, de un lado para otro, entrenando, jugando partidos".

Ahora precisamente se encuentra en el torneo de Houston, donde es un favorito de los aficionados, ha tenido buenas actuaciones, y en la presente edición ya alcanzó los cuartos de final.

"La verdad que la realidad del tenis me viene muy bien", subrayó El jugador toledano, que ocupa el puesto número 40 del mundo. "Además es lo que he hecho toda mi vida y ya estoy acostumbrado".

Como lo está a remontar partidos complicados, el que se le presentó en la segunda ronda del torneo de Houston ante el surcoreano Hyeon Chung, que le ganó el primer set, y forzó a López a reaccionar de forma brillante para al final ganar 4-6, 6-2 y 6-1.

"El partido ha sido duro. Un rival difícil, muy joven, muy rápido y al principio tampoco he encontrado la manera de jugarle, de atacar encontrarle los espacios suficientes para ponerlo en dificultades, pero los dos breaks que le hecho en el segundo set cambió toda la historia", explicó López.

El veterano jugador español reconoció que los dos breaks seguidos le dieron la confianza para ser más "agresivo" y a partir de ese momento comenzó a dominar el partido.

La victoria fue la segunda consecutiva que lograba en lo que va de temporada algo que también le da confianza de cara al futuro y al resto de la campaña que no comenzó de la mejor manera, en todos los aspectos.

"Me encuentro bien, pero ha sido un año complicado, al comenzar con una lesión en la espalda, que me tuve que infiltrar, estar un mes parado y a partir de ahí me ha costado mucho coger el ritmo", analizó López. "He jugado sólo cuatro o cinco torneos y no he podido enlazar dos partidos seguidos, ni tampoco entrenar lo suficiente".

Ante este panorama, Feliciano considera que cada partido que disputa y gana es un avance muy importante, como le ha ocurrido hasta ahora en Houston.

"Es una semana muy válida para mí, porque lo que necesito es jugar partidos, enlazar dos o tres seguidos, donde uno coge la confianza necesaria para luego poder desarrollar todo su juego y pensar en otras cosas", destacó el jugador toledano. "De momento, estoy contento porque esta semana está siendo positiva para mí".

En cuanto a lo que le espera a partir de los cuartos de final, el duelo con el estadounidense Jack Sock, López admite que es un rival complicado, difícil, que ha crecido con su tenis y lo ha hecho bien en los últimos torneos, pero se conocen (1-1), en los duelos entre ambos, y está seguro de que, si se encuentra bien físicamente, puede aspirar al triunfo.

"Es un reto para mí, ganar tres partidos seguidos, ante un rival de calidad, por lo que el encuentro será bonito e interesante de disputar ",subrayó López. "Lo importante es ser competitivo, hacer las cosas bien y, si no me siento cansado, tendré mis oportunidades de llevarme el triunfo".

Estas oportunidades las resumió López en ser más agresivo que Sock y no dejarle nunca que imponga su ritmo de juego y golpes de derecha, algo que espera lograr si físicamente se recupera del esfuerzo realizado ante Chung y su motivación personal sigue alta.