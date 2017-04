Massú y Ríos rechazan a la nueva directiva de la federación chilena de tenis

El capitán del equipo de Copa Davis de Chile, Nicolás Massú, ratificó este jueves su rechazo a la nueva directiva de la federación, y solicitó, en una carta firmada junto con otros referentes como Marcelo Ríos, que "en un acto de grandeza den un paso al costado" con el fin de salir de la aguda crisis económica e institucional que vive el tenis local.

En la carta firmada también por Fernando González, Jaime Fillol, Jaime Pinto, entre otros, critican a la directiva presidida por Óscar Rojas. "No dan el tono, no tienen el estándar necesario y no les interesa el desarrollo del tenis".

"Queremos que de una vez por todas la federación la dirija gente que nos de confianza y que sean elegidos por personas que realmente representan al tenis", dice en parte la extensa misiva que igualmente fue suscrita por los representantes de la Fed Cup.

Esta noche, la dirigencia de la Federación de Tenis salió al paso de estas declaraciones en un comunicado.

"Este Directorio fue elegido en un proceso electoral democrático y transparente, en el que participaron las nueve asociaciones que están legalmente constituidas en nuestro país, esto es la totalidad de las asociaciones que cumplían los requisitos legales para ser miembros de la Federación de Tenis de Chile. Nos encontramos abiertos al diálogo".

El pasado fin de semana Chile perdió la serie frente a Colombia en Copa Davis y la posibilidad de la repesca por un cupo en el Grupo Mundial y, horas después, trascendía que Massú y todo el cuerpo técnico, no seguía al mando del equipo.