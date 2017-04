¿No quiere salir de casa? “Netflix” tiene las mejores series para disfrutar en Semana Santa

Durante estos días, Semana Santa se convierte en el festivo consecutivo más largo del año y la mayoría de personas disfrutan de esta semana de diversas maneras.

En esta ocasión, Netflix tiene tres series con las que puede deleitarse en estos días, sin necesidad de estar pendiente de una buena conexión, podrán descargar series seleccionadas a dispositivos móviles.

1. Santa Clarita Diet

Esta serie tiene 10 capítulos, cada uno con una duración de aproximadamente de 26 a 30 minutos, esta comedia con elementos de humor negro, relata las dificultades del matrimonio.

2. Orange is the New Black

La serie cuenta con 13 capitulos de 51 minutos, esta serie carcelaria fue madurando a la par de sus protagonistas, pasando de momentos hilarantes a situaciones que buscaron despertar conciencia social.

3. Black Mirror - Primera temporada

La duración de la serie es de 44 minutos, cada capítulo representa la realidad en que la sociedad vive actualmente.