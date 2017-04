Es de mentes perversas decir que haya manejo irregular con ayudas para Mocoa: Ejército

El general Alberto Sepúlveda, comandante del comando de apoyo integral y desarrollo del Ejército y quien está a cargo de las ayudas en Mocoa, se refirió a algunos audios que están circulando entre los damnificados y que hacen referencia sobre posibles manejos irregulares con las donaciones. Dijo que es injusto que se hagan esa clase de señalamientos.

“Somos diez instituciones que tenemos los ojos de todo lo que llega. Es injusto decir que se estén manejando de manera irregular las ayudas, es maquiavélico que se estén haciendo esos audios, que lo único que hacen es afectar el proceso de entrega de ayudas a los damnificados. (…) Es injusto decir que esos héroes de la patria (soldados) le están dando un manejo irregular a las donaciones”, agregó el general Sepúlveda.

De igual manera manifestó “decirles a esos corazones retorcidos y esas mentes perversas que están enviando esos audios, decirles que no le hacen daño a la gobernadora, no le hacen daño al alcalde, no le hacen daño a las instituciones, le hacen daños a damnificados”.

Señaló que la entrega de ayudas se comenzará a descentralizar. Es decir que ya no solamente se entregarán en albergues sino en los barrios afectados y donde aún hay personas que se niegan a irse de estos sitios.