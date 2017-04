Comité que busca revocar a Enrique Peñalosa ya recolectó 400.000 firmas

El comité Unidos Revocamos a Peñalosa ya superó la recolección de firmas necesarias para avanzar con ese proceso y presentar las firmas a la Registraduría Nacional. Sin embargo como aún quedan dos meses para presentar las rúbricas ante el organismo electoral se espera que más ciudadanos firmen las planillas.

Alejandra Wilches, líder de este comité le contó a Caracol Radio que las 271.000 firmas que se exigen en este caso para adelantar la revocatoria ya se recolectaron. “El proceso de recolección va muy bien, ya llevamos más de 400 firmas recogidas y la molestia de la ciudadanía es evidente porque han estado dispuestos a firmar la revocatoria”.

Explicó que aún no se entregarán ante la Registraduría para dar más legitimidad a la solicitud y para que no haya lío alguno en la revisión. “El plazo que da la ley es hasta junio 12, pero se presentarán antes de esa fecha. Sencillamente queremos recoger más firmas para que el alcalde entienda que la ciudadanía no lo quiere y que están informes con su gestión. El comité definirá cuándo se entregarán las firmas”.

Como hay tres comités que están haciendo la recolección por separado, se definirá más adelante cuando se hará la entrega. “Las firmas no se pueden unificar aunque si el ciudadano quiere puede firmar en los tres comités. La presentación de las firmas se hará de manera individual, cada comité lo hace por separado”.

Después del 12 de junio, fecha máxima para entregar las firmas, la Registraduría tendrá 45 días para revisar las firmas y determinar sin son válidas para dar vía libre a la revocatoria.