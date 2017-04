En 72 cárceles del mundo hay colombianos condenados por distintos delitos

Según cifras de la Cancillería el panorama carcelario para los colombianos en el exterior es el siguiente: en total hay 15.153 personas condenadas en 1.629 cárceles en 72 países del mundo.

El estudio del Ministerio de Relaciones Exteriores también revela que “los principales delitos por los que se encuentran condenados son narcotráfico, 8.608, lo que representa el 56.8%; 2.543 personas están detenidos por robo, el 16.8%; 809 por homicidio, el 5.3%; 713 se consideran en el rango de confidencialidad estatal, 4.7%, y 493 personas, por delitos sexuales, un 3.3% del total”.

Lo preocupante para el Gobierno es que en 34 países está contemplada la pena de muerte por delitos relacionados con el narcotráfico, sobre todo en el oriente, y por eso resalta el trabajo que se ha hecho para la repatriación de algunos colombianos ya condenados en China para que cumplan con la pena en Colombia.

Justamente la Cancillería hizo un llamado, a propósito de este informe, para que haya mucho cuidado en los viajes que se harán durante la Semana Santa para que no sea el último. “Sea muy precavido en las acciones previas a su viaje; cualquier propuesta que parezca sumamente atractiva puede representar una condena para su futuro. No acepte viajar con droga a otro país; no importa la cantidad”.