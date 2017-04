El referéndum presidencialista divide más a la sociedad turca

El referéndum constitucional del próximo domingo mantiene a Turquía en vilo, con ambos bandos haciendo los últimos esfuerzos para convencer a los indecisos y conseguir ese puñado de votos que puede faltar para la victoria.

Estambul, 13 abr (EFE).- El referéndum constitucional del próximo domingo mantiene a Turquía en vilo, con ambos bandos haciendo los últimos esfuerzos para convencer a los indecisos y conseguir ese puñado de votos que puede faltar para la victoria.

El Gobierno turco se ha involucrado a fondo en la campaña a favor de la reforma que entregaría al presidente todo el poder ejecutivo, ahora en manos del primer ministro, pero especialmente implicado está el propio jefe del Estado, Recep Tayyip Erdogan.

El presidente, al que la Constitución vigente obliga a ser neutral y equidistante a todos los partidos, realiza todos los días dos y a veces hasta tres mítines en los que exhorta a sus seguidores a votar "sí" a la reforma, para así -dice- garantizar la estabilidad y grandeza de la nación.

En su discurso, todo adversario está alineado con "los terroristas", ya sea la guerrilla kurda o la cofradía del predicador islamista exiliado Fethullah Gülen, al que Ankara acusa de instigar el fallido golpe de Estado de julio pasado.

Erdogan ha acusado incluso a Kemal Kiliçdaroglu, líder del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), socialdemócrata y laico, de "recibir órdenes de Pensilvania", en referencia al estado de EEUU donde reside Gülen.

En este ambiente de tensión, hasta las palabras "sí" y "no" han adquirido todo un valor de posicionamiento político, social y hasta filosófico, como muestra el vídeo de una pareja a punto de casarse, que se ha vuelto viral en internet.

Ante la pregunta: "¿Quiere usted tomar a este hombre por esposo?", la novia responde, entre risas y aplausos de los invitados: "Lo quiero, lo acepto, lo confirmo, pero no voy a decir otra palabra...", evitando a toda costa el término que desde hace semanas es la banda sonora de los anuncios gubernamentales.

En el otro bando hay reacciones similares: el diario Sözcü relata que las autoridades sanitarias de la ciudad de Konya, feudo del AKP, han suspendido una campaña antitabaco y han retirado los folletos con el eslogan "Di NO al cigarrillo".

En la ciudad de Kocaeli, no lejos de Estambul, la alcaldía modificó en marzo el diseño de la factura de agua, eliminando el lema que desde hace años sensibilizaba a los consumidores sobre el valor del líquido: "NO a la pérdida y el robo del agua".

La división a favor y en contra de Erdogan va por sectores de la población y es frecuente que toda la familia tenga el mismo punto de vista político.

"En mis círculos de amigos no se nota tensión. En mi familia sí hay opiniones diferentes, pero se puede hablar de todo. Por mucho que difieren las ideas políticas, esto no afecta a la amistad ni a las relaciones familiares", dijo a Efe Emrah Oguz, un joven músico de Trebisonda.

"En la historia de Turquía se han vivido muchos momentos políticos tensos pero entre los ciudadanos los efectos se han limitado a reacciones momentáneas, no surgen tensiones de larga duración", cree.

Algo menos optimista es la psicóloga Günes Karaca: "No tengo tensiones en mis círculos de amistad, porque estamos todos a favor del 'no', pensamos todos igual. Pero me da miedo hablar del tema con quienes estén a favor del 'sí', porque ellos se creen tan fuertes que dan miedo", apunta.

Es mejor no probar: "Hay que evitar las tensiones, no alimentarlas. Porque precisamente eso es lo que quieren los que defienden el 'sí': intentan enfrentarnos a unos con otros", reflexiona la joven en conversación con Efe.

Ayer un individuo cuya identidad y motivos no han trascendido, se abalanzó con un cuchillo de carnicero sobre un mitin a favor del "no", realizado por el izquierdista Partido Democrático de los Pueblos (HDP) en la ciudad occidental de Balikesir, pero fue reducido y detenido por la policía.

En Turquía las preferencias políticas varían en función de la región geográfica: en Anatolia interior y oriental hay una larga tradición de respaldo al líder, especialmente si es conservador y religioso, por lo que un voto percibido "a favor de Erdogan" parece la opción natural.

En las regiones costeras del Mar Egeo, tradicionalmente menos religiosas, el discurso islamista de Erdogan lleva tiempo sentando mal y hay pocas dudas de que la mayoría de la población allí votará en contra de la reforma presidencialista.

Mayor sorpresa pueden deparar las zonas del Mar Negro y también las costas del Mediterráneo, donde el derechista Partido de Acción Nacionalista (MHP) tiene sus mayores caladeros de votos.

La cúpula de esta formación, cuarta en el Parlamento, hace campaña por el "sí", pero gran parte de sus bases, y varios diputados, se oponen a la reforma y pueden ser el factor que incline la balanza.