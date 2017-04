El accidente de avión que le cambió la vida a J Balvin

El artista urbano el pasado mes de agosto, sufrió un accidente en el que afortunadamente salió ileso, pues cuando viajaba en su jet privado, este se estrelló en las Bahamas. A partir de este episodio, el cantante se ha encargado de aprovechar su tiempo al máximo.

J Balvin ha confesado en el podcast de Lewis Howes, 'The School of Greatness' que "hace seis meses tuve un accidente de avión. Fuimos los únicos supervivientes de todos los accidentes de avión que han pasado allí. Fue en las Bahamas. Éramos seis personas, los seis sobrevivimos sin un rasguño. Cuando salimos del avión, todo estaba incendiado, nosotros estábamos vivos y pensé: '¿Por qué?'. Cuando hablé con la gente, con las autoridades, me dijeron: 'Eres muy afortunado, en todos los accidentes de avión que ha habido allí, todo el mundo ha muerto'. No creo en las coincidencias".

El cantante estadounidense Pharrell Williams, fue una de las primeras personas en ponerse en contacto con el artista.

"Pharrell me llamó ese día, y me dijo: 'La vida no comete errores, es perfecta, estás aquí por algo. ¿Cuántas posibilidades había de que salieras con vida?'. Así que me quedé como... Me di cuenta de que todavía tengo algo que hacer en este mundo. Siempre lo supe, pero ahora estoy convencido del mensaje que tengo que enviar a la gente: si tienes un sueño, tienes una razón para levantarte cada mañana, puedes conseguirlo. Los sueños son preciosos, son los que mantienen la esperanza, y si hay esperanza hay futuro. La música es mi manera de comunicarme con la gente, de decirles que persigan sus sueños”. Esto también lo mencionó en la conversación.

Actualmente el artista sigue cosechando sus éxitos musicales.