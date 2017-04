¿Kim Kardashian sufre de ansiedad y ataques de pánico?

La modelo y estrella estadounidense del reality show “Keeping Up with the Kardashians”, sufre de ansiedad y ataques de pánico, debido al robo a mano armada que vivió en Francia, en el mes de octubre, pues han pasado varios meses y esto ha provocado que la famosa esté dejando su vida social.

Kim ha mencionado según Caracol TV que, “simplemente quería desaparecer durante una temporada. Tengo que hacer aquello con lo que me sienta más cómoda”.

Ante este panorama, Kim Kardashian ha buscado ayuda profesional con un terapeuta donde asiste desde hace varios meses con su hermana Kendall Jenner, quien padece parálisis del sueño.