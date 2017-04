Las claves de la 70 edición del Festival de Cannes

El Festival de Cannes celebra este año su 70 edición y lo hace con una programación ecléctica, con nombres consagrados y habituales en su competición por la Palma de Oro, y mucho contenido político, porque "los cineastas lo son", como reconoció su director, Thierry Frémaux.

Estos son los diez elementos más destacados de la programación presentada hoy de un festival que se celebrará del 17 al 28 de mayo y que incluye apuestas más arriesgadas y especiales fuera de competición, incluidos proyectos televisivos, virtuales o póstumos.

-- David Lynch presentará los dos primeros episodios del regreso más esperado de la televisión en décadas, el de "Twin Peaks", serie de culto por excelencia, que marcó un antes y un después en la ficción televisiva y que comenzará a emitirse el 21 de mayo. Pero las primeras imágenes de Kyle MacLachlan como el agente Cooper se verán en Cannes.

-- Habrá otra continuación de lo más esperada que se estrenará en Cannes. "An inconveniente sequel", la secuela del famoso documental de Al Gore sobre el cambio climático, "An Inconvenient Truth" (2006), un filme que presentó en Cannes hace diez años. Ahora vuelve tras los acuerdos del clima de París. "El trabajo tiene que recomenzar", afirmó Fremaux.

-- La neozelandesa Jane Campion, única mujer que ha ganado una Palma de Oro de Cannes (en 1993 por "The Piano") regresa también con un proyecto televisivo y, al igual que Lynch, como parte de los eventos especiales del 70 aniversario. En su caso, para estrenar la segunda temporada de "Top of the Lake", protagonizada por Elizabeth Moss.

-- Para especial, el proyecto que presentará Alejandro González Iñárritu, un cortometraje en realidad virtual titulado "Carne y arena". Película, instalación y exposición, una nueva vuelta de tuerca estilística del director mexicano, a quien le gusta experimentar con la forma como ya demostró con su genial "Birdman".

-- Mucho menos se sabe del estilo como directora de la actriz Kristen Stewart. Con un único videoclip en su haber, presentará en Cannes "Come Swim", un díptico medio impresionista, medio realista de 17 minutos con la voz en off de la intérprete y que, según sus propias palabras, analiza cómo agrandamos nuestros miedos. Nada sencillo para un debut.

-- Una edición con ausencia de grandes títulos de los principales estudios de Hollywood y que, sin embargo, incluye producciones de Netflix. Una forma de rendirse a la evidencia y al poder de la televisión con dos títulos de peso: "Okja", de Bong Joon Ho, y "The Meyerowitz Stories", de Noah Baumbach.

-- Una cita ineludible de este Cannes será un documental, "Napalm", del veterano francés Claude Lanzmann, autor de la aclamada "Shoah" y que a sus 91 años se mete nada menos que con Corea del Norte. El resultado se verá en una sesión especial del festival.

-- Otro documental que levantará expectativas es "Sea Sorrow", de la actriz británica Vanessa Redgrave, una actriz siempre comprometida con los problemas sociales y que se pone por primera vez detrás de la cámara para hablar de la crisis migratoria.

-- Y habrá espacio para un trabajo póstumo, el del iraní Abbas Kiarostami, fallecido el pasado julio y cuyo "Taste of Cherry" mereció la Palma de Oro en 1997. Cannes le homenajeará con la proyección de su último e inédito experimento, "24 frames".

-- ¿Y qué es un festival sin estrellas? Muchas para esta 70 edición, aunque habrá una que brillará por encima del resto. Y no solo por su nivel o su altura física. Y es que Nicole Kidman presentará nada menos que cuatro proyectos: las películas "The Killing of a Sacred Dear", "The Beguiled" y "How to Talk to Girls at Parties" y la serie televisiva "Top of the Lake".