Haneke, Coppola o Hazanavicius en una competición de Cannes sin hispanos

Michel Haneke, Sofia Coppola y Michel Hazanavicius son algunos de los directores que competirán por la Palma de Oro en la 70 edición del Festival de Cannes, en la que no hay ningún cineasta hispanoamericano.

Coppola llevará a la sección oficial "The Beguiled", mientras que Haneke estará representado por "Happy End" y Hazanavicius por "Le redoutable", en una edición que se celebrará del 17 al 28 de mayo.

Otros nombres prestigiosos del celuloide que pasarán por el paseo de La Croisette son los del turco-alemán Fatih Akin, con "Aus dem Nichts ("In the fade"), el estadounidense Todd Haynes, con "Wonderstruck", la japonesa Naomi Kawase, con "Hikari" ("Radiance"), o el griego Yorgos Lanthimos, con "The killing of a sacred deer".

Así como cineastas habituales de este festival como el surcoreano Hong Sang-soo, el ucraniano Sergei Loznitsza, el ruso Andrey Zvyagintsev, la británica Lynne Ramsay o los franceses François Ozon y Jacques Doillon.

El presidente del jurado de la sección oficial en esta 70 edición será el director y productor español Pedro Almodóvar.

En total habrá 18 películas en competición, indicó en conferencia de prensa el delegado general del certamen, Thierry Frémaux.

Preguntado por la ausencia de filmes en habla hispana en liza por la Palma de Oro, Frémaux señaló que es algo que "se debe a la coyuntura", pero que eso puede cambiar cualquier año.

Esta 70 edición busca ser "festiva y estable", dijo hoy su presidente, Pierre Lescure, según el cual tiene lugar "en un contexto histórico francés e internacional interesante", tras las elecciones presidenciales de abril y mayo en Francia.

En total, la organización visionó 1.930 filmes, frente a los 1.665 de hace seis años, y escogió 49 largometrajes, 18 de ellos en competición oficial.