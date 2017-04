Josh Brolin será el socio de Ryan Reynolds en la secuela de "Deadpool"

El actor estadounidense Josh Brolin se ha hecho con el papel de Cable, uno de los personajes principales en la próxima secuela de "Deadpool", informó hoy la edición digital de la revista especializada The Hollywood Reporter.

Los Ángeles (EE.UU.), 12 abr (EFE).- El actor estadounidense Josh Brolin se ha hecho con el papel de Cable, uno de los personajes principales en la próxima secuela de "Deadpool", informó hoy la edición digital de la revista especializada The Hollywood Reporter.

Se trata de un rol por el que aspiraban, entre otros, actores como Michael Shannon y David Harbour, y que finalmente dará al artista la oportunidad de encarnar a otro personaje del universo Marvel, después de interpretar a Thanos en "The Avengers" y "Guardians of the Galaxy".

Ryan Reynolds volverá a encarnar en la cinta al superhéroe deslenguado, acompañado esta vez por la actriz Zazie Beetz en el papel de la mercenaria mutante Domino.

Según sostiene la publicación, el actor ha firmado un contrato para encarnar a Cable en cuatro películas y formará junto a Reynolds "una extraña pareja" en la que contrastará el humor del superhéroe protagonista con la seriedad del personaje de Brolin.

La revista añade que, siguiendo la dinámica del cómic, es probable que Cable pretenda comportarse como un buen tipo a pesar de su actitud cínica, mientras que Deadpool seguirá siendo la misma figura violenta y bromista, a menudo trastocando los planes de su compañero.

El rodaje de la continuación de "Deadpool" comenzará este verano en Vancouver (Canadá) a las órdenes de David Leitch.

"Deadpool" dio al estudio Fox su mayor éxito del año pasado con una recaudación de casi 800 millones de dólares en todo el mundo.

Brolin, nominado al Óscar por su papel en "Milk", tiene en cartera varios proyectos, entre ellos "Granite Mountain", de estreno en septiembre; "Soldado", secuela de "Sicario"; "Suburbicon", junto a George Clooney, y el drama "Whitetail Deer Hunter".