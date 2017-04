Dodge: Los 840 caballos del Dodge Challenger Demon muestran lo que somos

El responsable de la marca Dodge, Tim Kuniskis, declaró a Efe que el lanzamiento del Dodge Challenger SRT Demon, con sus 840 caballos de potencia, es una declaración de principios de lo que la marca del grupo Fiat Chrysler (FCA) representa.

El Demon, presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York que hoy abrió en Manhattan, se ha convertido en el "muscle car" más potente de la historia, el más rápido y el que más fuerza g genera, entre otros récords.

Y para demostrar su poder y capacidades, Dodge presentó el vehículo en un gigantesco almacén en Nueva York donde el Demon realizó un caballito ante centenares de personas que asistieron al evento y un millón que lo presenció en directo a través de internet.

"La razón por lo que lo hicimos así no es porque no nos gusten los salones del automóvil. La razón es que el Demon es un vehículo atípico. Y decidimos hacerlo de forma diferente. Necesitamos más de 15 minutos para explicar lo que es este auto", explicó Kuniskis.

El Demon está dotado con un motor sobrealimentado de 6,2 litros HEMI Demon V8 que produce 840 caballos de potencia, el V8 más potente de la historia, y 770 libras-pie de par motor. Oficialmente, Demon es el "muscle car" más potente que nunca ha existido.

Demon también es el vehículo de producción más rápido en la distancia de un cuarto de milla al recorrer los 402 metros en 9,65 segundos alcanzando una velocidad de 140 millas por hora (225 kilómetros por hora).

También es el de mayor aceleración al pasar de 0 a 60 millas por hora (0 a 96,55 kilómetros por hora) en 2,3 segundos. Y el Demon consigue la mayor fuerza g de aceleración alcanzada por un vehículo de producción: 1,8 g.

"El vehículo es increíble. Mucha gente no entiende la fuerza g. Es como decibelios en música: pasar de 100 a 110 decibelios no parece mucho pero la diferencia en sonido es increíble. Es lo mismo con la fuerza g", dijo Kuniskis.

"Gente que ha estado en automóviles rápidos quizás ha experimentado fuerzas de 1 g. La diferencia entre una fuerza de 1 g y los 1,8 que alcanza este vehículo, es endiablada. Por eso puedes hacer un caballito", añadió.

Kuniskis exhibió una sonrisa cuando se le pregunta si ha conducido ya el Demon y cuales fueron sus impresiones.

"Mi primer pensamiento fue que este vehículo es más rápido que nada que haya conducido hasta ahora. Pero lo segundo me llevó más tiempo. Lo que me di cuenta cuando alcancé la sexta marcha al final de la pista, es que el vehículo no se estaba parando", dijo.

"El tirón en sexta a 140 millas por hora era como el de mitad de la pista. Lo que supone una gran declaración de principios del par motor que tiene este vehículo. 770 libras-pie", continuó.

Kuniskis cree que dos tipos de personas serán los que comprarán las 3.000 unidades del primer modelo del vehículo: especuladores que lo guardarán para venderlo más tarde a un valor muy superior y "corredores de fin de semana", gente que acude a las pistas de carreras en su tiempo libre para experimentar la potencia.

El responsable de Dodge es consciente de que en un momento en el que el sector está dominado por la promesa de automóviles autónomos que hacen prácticamente innecesario una persona detrás del volante, vehículos como el Demon parecen un pecado.

"Definitivamente estamos nadando contra la corriente. Pero si miras alrededor nuestro, hay más de 40 marcas y más de 300 modelos donde elegir. Así que a menos que tu marca pueda dejar claro lo que representa, y hacer que el cliente lo sepa, acabas compitiendo sólo en precio y te conviertes en una mercancía", explicó.

"En Dodge, hemos creado nuestro espacio y nosotros somos quienes tenemos más actitud. Y eso hay que demostrarlo. Así que vamos a traer al mercado el vehículo con más actitud de la historia porque esto es lo que representamos", terminó declarando.