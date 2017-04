El Vicente Calderón, un fortín de 'Champions'

El Atlético de Madrid, que ayer se adelantó en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ganando por 1-0 en el Vicente Calderón al Leicester inglés, ha convertido su estadio en un 'fortín Champions', donde no recibe goles en fase eliminatoria desde hace tres años.

Majadahonda (Madrid), 13 abr (EFE).- El Atlético de Madrid, que ayer se adelantó en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ganando por 1-0 en el Vicente Calderón al Leicester inglés, ha convertido su estadio en un 'fortín Champions', donde no recibe goles en fase eliminatoria desde hace tres años.

El duelo de ayer, con una sobresaliente actuación del francés Antoine Griezmann que anotó de penalti el único tanto del encuentro y puso en ventaja a los rojiblancos, fue un nuevo ejemplo de seguridad defensiva de un Atlético que en las eliminatorias tiene muy claro que encajar goles como local es un lujo que no puede permitirse un equipo que aspira llegar a lo más alto.

El camino a la final de Cardiff (Gales), sede este año del último duelo de la Liga de Campeones, tiene para el Atlético una clave importante en no encajar goles en casa, como ya ocurrió como el año pasado en Milán (Italia) o hace dos en Lisboa (Portugal), exceptuando la vuelta de octavos contra el Milán italiano (4-1).

El conjunto 'giallorosso', que empató momentáneamente el duelo de vuelta de octavos de la 'Champions' 2013-14 con un tanto del brasileño Kaká pero luego se llevó una goleada, es el único equipo que ha anotado en el Calderón en un cruce eliminatorio en las últimas cuatro temporadas.

Desde entonces se quedaron sin anotar en el Manzanares en una eliminatoria el Barcelona (1-0) y el Chelsea inglés (0-0) en esa campaña que terminó con la final de Lisboa; el Bayer Leverkusen alemán (1-0) y el Real Madrid (0-0) en la siguiente, aunque los blancos desequilibraron la eliminatoria en el Santiago Bernabéu con un gol del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández.

Durante la pasada temporada, en el camino hacia Milán pasaron por el Calderón el PSV Eindhoven holandés (0-0 y pase en la tanda de penaltis), de nuevo el Barcelona (2-0) y el Bayern Múnich alemán (1-0); y en la presente, el Bayer Leverusen alemán (0-0 tras un 2-4 en Alemania) y el Leicester inglés (1-0) han sufrido la seriedad defensiva del Atlético en su domicilio del Manzanares.

Los futbolistas rojiblancos son muy conscientes de que tener su arco blindado en casa les protege del valor doble de los goles en campo contrario en caso de empate en la eliminatoria, y por ello se encargaron de subrayar este aspecto tras el partido de ayer, cuando se les preguntaba por si el resultado era corto, dadas las ocasiones que tuvo el equipo madrileño para haberse llevado una mayor renta.

"Para nada corto, es un gran resultado. No encajamos gol, hemos ganado nuestro partido, cualquier gol nuestro fuera de casa lo hacemos muy bueno, y creo que fue un partido completo, controlado y dominado en todo momento. Hay que dar por muy bueno este resultado", resumió el lateral brasileño Filipe Luis tras el encuentro.

Coincidió con él su compañero 'Koke' Resurrección, que dijo que hay que "irse contentos", porque "todo el mundo firmaba el 1-0"; y apuntó otra de las claves del resultado: el Leicester tendrá que buscar al menos un gol en el King Power Stadium para empatar la eliminatoria, y el Atlético disfruta jugando al contragolpe.

"Tendrán que ser más directos, atacarnos y nos sentimos cómodos así", añadió Koke. "Tienen que ganar, tienen que hacer goles, no tienen que encajar y nosotros sabemos eso", añadió Filipe, que recordó que en la máxima competición europea "una media hora mala te puede eliminar".

En la retina de los rojiblancos hay un precedente cercano, el de las semifinales de la 'Champions' 2013-14 que jugaron contra el Chelsea inglés, donde llegaron a Londres con un 0-0 cosechado en el Vicente Calderón y ganaron por 1-3 en Stamford Bridge.

En aquel partido, el conjunto londinense (ganador de la competición dos temporadas antes) se adelantó con un tanto del hoy rojiblanco Fernando Torres. El asturiano Adrián López igualó el encuentro justo antes del descanso, y en la segunda parte el hispanobrasileño Diego Costa, de penalti, y el turco Arda Turan decantaron la eliminatoria.

Koke pidió precaución en las comparaciones entre uno y otro encuentro. "Veremos qué partido plantean, el Chelsea de esa época no es el Leicester de ahora", alertó el centrocampista madrileño.

El internacional español recordó que el equipo de los 'foxes' es el vigente campeón de la Premier League inglesa y eliminó en su campo en octavos al Sevilla (2-0 en Inglaterra después de un 2-1 para los sevillistas en el Pizjuán), un precedente que consideró como "un toque de atención" para los rojiblancos.

No solo en las fases eliminatorias el Vicente Calderón es un fortín para el Atlético en su camino europeo, sino que en las últimas cuatro temporadas de la Liga de Campeones, en las que el Atlético ha llegado como mínimo a cuartos de final en todos los casos, solo un equipo equipo ha conseguido ganar en el estadio de la ribera del Manzanares en 22 partidos disputados.

El Benfica portugués en la fase de grupos de la 'Champions' 2015-16, en un gran partido del hoy rojiblanco Nico Gaitán, que marcó un tanto y entregó otro a su compañero portugués Gonzalo Guedes derrotó al Atlético por 1-2, dando la vuelta al tanto inicial del argentino Ángel Correa.

Una derrota en 22 partidos europeos y solo tres equipos más que lograron marcar en el Calderón, un total de cinco goles: el Zenit de San Petersburgo ruso en la fase de grupos 2013-14 (3-1), el Milán en los octavos de aquel año (4-1), el Benfica de la temporada pasada (1-2) y el Rostov ruso en la fase de grupos de este curso (2-1).

La solidez defensiva como local ha sido uno de los ingredientes que ha llevado al Atlético a dos finales en los últimos tres años, aunque para llegar a las semifinales de esta temporada necesitará hacer un gran partido en Leicester.

"Está claro que siempre a uno le gustaría que el resultado sea abultado, pero entendíamos y lo hablábamos en la previa que enfrentábamos a un equipo que sabe lo que quiere y a lo que juega, que no cambia sus formas a pesar del resultado. Me voy contento con el trabajo del equipo, sabiendo que la eliminatoria sigue abierta y no nos va a sorprender nada porque lo preveíamos", valoró ayer el entrenador argentino del Atlético, Diego Pablo Simeone.

En Inglaterra, al Atlético le espera "una noche de fútbol puro", en palabras de Simeone, que ve la eliminatoria "al cincuenta por ciento para cada uno" y espera hacer bueno su fortín del Vicente Calderón.